Radisys stellt Engage Clarity zur Verbesserung von Telefongesprächen für Menschen mit Hörverlust vor

Ermöglicht angenehmes Hören und eine klare Stimme bei Live-Sprach- und Videoanrufen für alle

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass heute 20 % der Weltbevölkerung an einem gewissen Grad von Hörverlust leiden. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2050 auf schätzungsweise 25 % (fast 2,5 Milliarden) ansteigen wird. Im Laufe der Zeit neigen Menschen mit Hörminderung dazu, sich nicht mehr mit Freunden und Familienmitgliedern zu treffen, was wiederum Auswirkungen auf Freunde und Familienmitglieder hat und das Risiko für andere Gesundheitsprobleme, einschließlich einer höheren Wahrscheinlichkeit für Demenz, erhöht. Hörschwierigkeiten stellen bei Telefongesprächen eine besondere Herausforderung dar, da die Telefonie nicht für Menschen mit Hörverlust ausgelegt ist und visuelle Hinweise wie das Lippenlesen, die bei einigen Hörschwierigkeiten helfen können, fehlen.

Die Radisys ® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, hat heute die Verfügbarkeit von Engage Clarity bekannt gegeben, einem einzigartigen Service, der die Qualität und Verständlichkeit von Telefongesprächen für Menschen mit Hörproblemen verbessert. Mit dem Ziel, die Lebens- und Interaktionsqualität dieser Menschen deutlich zu verbessern, wird ein personalisiertes und einzigartiges Service-Profil aktiviert, das in Echtzeit Verbesserungen ermöglicht, die ein besseres Erlebnis bieten. Engage Clarity lässt sich nahtlos in die Kommunikationsnetze der Telekommunikationsbetreiber integrieren und gewährleistet eine reibungslose und benutzerfreundliche Implementierung, ohne dass spezielle Anwendungen und Geräte erforderlich sind. Engage Clarity ist von jedem Gerät aus über mobile Sprach-, Festnetz- oder OTT-/Webkommunikationsdienste zugänglich.

Mit Engage Clarity von Radisys haben Mobilfunknetzbetreiber die einmalige Gelegenheit, ihren Abonnenten eine vollständig personalisierte Lösung für ihr Wohlbefinden anzubieten und die Ziele der Inklusion und gesellschaftlichen Verbesserung zu erreichen. Mit einem empfohlenen Straßenpreis pro Monat, der weniger als die Kosten für eine Tasse Kaffee beträgt, erhöht diese einzigartige Lösung die Lebensqualität und verbessert den Zugang zu Dienstleistungen für Menschen mit Hörverlust. Die Vorteile der Lösung können von allen Verbrauchern und Unternehmen in Anspruch genommen werden.

Als Weltmarktführer in der Medienverarbeitung ist Radisys einzigartig positioniert, um die Vorteile von Engage Clarity über Dienstanbieter bereitzustellen. "Die Fähigkeit, die Sprachklarheit in Gesprächen zwischen Großeltern und Enkeln, Patienten und Ärzten, Unternehmen und ihren Kunden zu gewährleisten - unabhängig von den Hintergrundgeräuschen - hat weitreichende Vorteile für Nutzer und Betreiber", sagt Al Balasco, Leiter des Bereichs Digital Experiences and Applications bei Radisys. "Sprache ist der kleinste gemeinsame Nenner in der Kommunikation, und die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Erfahrung kann für Menschen mit Hörproblemen lebensverändernd sein."

Engage Clarity von Radisys adressiert ein kritisches Bedürfnis von Menschen mit Hörproblemen bei Telefongesprächen. Klinische Tests ergaben eine hohe Nutzerzufriedenheit: 90 % der Nutzer fanden die Sprache klarer und leichter zu verstehen, und 74 % der Nutzer berichteten, dass die Anrufe weniger ermüdend waren, was die positive Auswirkung des Dienstes auf das gesamte Kommunikationserlebnis für alle, nicht nur für Menschen mit Hörproblemen, unterstreicht.

Wellness für das Gehör wird oft vernachlässigt. Im Vergleich zur jährlichen Untersuchung der Augen machen die Menschen nur selten einen Hörtest. Engage Clarity von Radisys bietet einen einzigartigen Einstiegspunkt für Mobilfunknetzbetreiber, um Menschen dabei zu helfen, ihr Hörvermögen zu verbessern, indem sie ihnen vorschlagen, sich regelmäßig mit dem Ersteller des Engage-Hörprofils in Verbindung zu setzen, wenn sie ihr Mobiltelefon wechseln, oder vielleicht einmal im Jahr.

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen und -dienstleistungen. Seine disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste nutzen offene Referenzarchitekturen und Standards in Kombination mit offener Software und Hardware und ermöglichen es Dienstanbietern, die offene digitale Transformation voranzutreiben. Radisys bietet ein End-to-End-Lösungsportfolio, das von digitalen Endpunkten über disaggregierte und offene Zugangs- und Kernlösungen bis hin zu immersiven digitalen Anwendungen und Engagement-Plattformen reicht. Die erstklassige und erfahrene Netzwerk-Services-Organisation bietet Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um Service-Provider beim Aufbau und Betrieb hochskalierbarer und leistungsstarker Netzwerke zu optimalen Gesamtbetriebskosten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com .

