Die meistgehandelten Produkte: Calls auf US-Techwerte gefragt

Der Dax näherte sich heute morgen der 17.500 Punkte-Marke an. Während das Verbrauchervertrauen in Deutschland leicht gestiegen ist, können Konjunkturdaten aus den USA im weiteren Tagesverlauf für Impulse sorgen.

Nach Angaben der Euwax sind die Investeren weiterhin eher vorsichtig. Die Gegenbewegung bei der Aktie von Palo Alto lässt Anleger in Knock-Out Calls einsteigen. Auf den DAX sind heute morgen eher Puts bei den Knock-Out-Produkten und den Optionsscheinen gefragt. Weitere Kursgewinne bei Rheinmetall lassen Call Optionsscheine auf den Rüstungshersteller zu den meistgehandelten Produkten zählen. Auch bei den Faktor-Optionsscheinen schlalgen Investoren bei Rheinmetall Calls zu. Desweiteren sind Faktor-Optionsschein Calls auf US-Tech-Werte besonders gefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC5P9N 1,00 17459,49 Punkte 17531,760334 Punkte 173,69 Open End Palo Alto Inc. Call HC9NRC 7,17 302,78 USD 238,771566 USD 4,05 Open End Rheinmetall AG Call HD2WHA 3,44 423,40 EUR 390,504991 EUR 12,28 Open End DAX ® Put HC5PA3 3,28 17459,49 Punkte 17757,879325 Punkte 53,12 Open End DAX ® Call HD0WA0 12,93 17459,49 Punkte 16166,476587 Punkte 13,48 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 27.02.2024; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HC94DC 9,86 423,90 EUR 350,00 EUR 4,30 18.12.2024 DAX ® Put HD2UED 2,79 17465,99 Punkte 17400,00 Punkte 62,70 14.05.2024 Mastercard Inc. Call HD263X 5,92 474,42 USD 500,00 USD 7,48 14.01.2026 Varta AG Put HD2HY8 0,73 14,84 EUR 10,00 EUR 20,69 19.06.2024 IBM Corp. Call HC7L7L 1,29 184,10 USD 190,00 USD 13,41 18.12.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 27.02.2024; 10:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Long HD2Y9J 15,57 790,92 USD 593,37397 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HC5DUX 31,99 423,70 EUR 403,829412 EUR 7 Open End Arm Holdings ADR Long HD2XHD 23,46 146,20 USD 131,617203 USD 5 Open End Alphabet Inc. Long HD2RWY 9,56 138,76 USD 104,094774 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 42,85 423,70 EUR 379,712325 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 27.02.2024; 10:15 Uhr;

