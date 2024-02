Union Pacific Corp. - Zurück auf dem Erfolgsgleis?

„Trends tragen oftmals sehr viel weiter als sich das Anlegerinnen und Anleger (zunächst) vorstellen können“. Bildlich wird dann oftmals von einem charttechnischen Dauerläufer gesprochen. In diese Kategorie fällt seit längerem bereits die Union Pacific-Aktie, zumal das Papier gerade einige vielversprechende Signale in Sachen Fortsetzung dieses Dauerlaufes sendet. Zunächst konnte sich der Titel auf Basis der 38-Monats-Linie (akt. bei 220,73 USD) stabilisieren. Mit dem Spurt über die Hochpunkte von Juli 2023 und August 2022 bei 240,48/242,36 USD gelang nun sogar eine Bodenbildung (siehe Chart). Das kalkulatorische Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der Trendwendeformation – lässt sich perspektivisch auf über 50 USD taxieren. Langfristig wäre das mehr als ausreichend, um das bisherige Allzeithoch vom März 2022 bei 278,94 USD wieder anzusteuern. „Grünes Licht“ kommt derzeit auch von verschiedenen Trendfolgern (z. B. MACD, RSL). Um die aktuelle charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, die Nackenzone in Form der o. g. Ausbruchsmarken zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

Union Pacific Corp. (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Union Pacific Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

