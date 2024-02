IRW-News: De.mem Ltd.: Gesamtjahresergebnisse spiegeln beeindruckendes Wachstum und starken Ausblick wider

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Gesamtjahresergebnisse spiegeln beeindruckendes Wachstum und starken Ausblick wider

29. Februar 2024: Das australisch-singapurische Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen De.mem (ASX:DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, seinen konsolidierten Finanzbericht für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2023 ("CY 2023") zu veröffentlichen.

HIGHLIGHTS

- 19% Umsatzwachstum für das gesamte Jahr

- Rekord-Bareinnahmen für das gesamte Jahr

- Übergang zu ~85% wiederkehrenden Umsätzen untermauert starke Wachstumsaussichten und deutliche Margenausweitung

- Starke Bilanz mit pro-forma 4,7 Mio. $ Bargeld und Einlagen zum 31. Dezember 2023 (einschließlich 2,2 Mio. $ Aktienplatzierung im Februar 2024)

- Operativ nahezu positives EBITDA, mit sichtbarem Weg zu einem nachhaltig positiven operativen Cashflow

- Starke operative Fortschritte mit der Erfüllung wichtiger Meilensteinverträge

- Eintritt in den globalen Markt für Haushaltswasserlösungen

Starkes Umsatzwachstum und Rekordeinnahmen

De.mem freut sich, ein Umsatzwachstum von 19 % auf 23,4 Mio. $ im CY 2023 (von 19,6 Mio. $ im CY 2022) bekannt zu geben. Seit CY 2019 hat das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von ca. 22 % (CAGR - compounded annual growth rate) erzielt, mit 19 aufeinanderfolgenden Quartalen, in denen die Bareinnahmen im Vergleich zum vorangegangenen Vergleichszeitraum (pcp) gestiegen sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine Wachstumsdynamik fortsetzen wird.

De.mem freut sich, Rekordeinnahmen in Höhe von 24,8 Mio. AU$ und Rekordeinnahmen im Dezemberquartal 2023 in Höhe von 7,1 Mio. AU$ melden zu können. Das Dezemberquartal 2023 war das erfolgreichste Quartal in der Unternehmensgeschichte.

Chart 1: Jährliche Umsätze (AU$Mio.)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73793/2024_02_29_PM_Demem.001.png

Wiederkehrende Einnahmen untermauern starke Wachstumsaussichten

Der Übergang des Unternehmens zu einem weitgehend wiederkehrenden Umsatzmodell ist nahezu abgeschlossen, wobei ~85 % (~20 Mio. $) der Gesamteinnahmen wiederkehrender Natur sind, gegenüber ~38 % in CY18. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, der von Anfang an als wichtiges strategisches Ziel definiert wurde.

Zu den Segmenten mit wiederkehrenden Einnahmen gehören:

- Build, Own, Operate ("BOO") sowie Betriebs- und Wartungsverträge;

- Regelmäßige Wartungsarbeiten an den Wasseraufbereitungsanlagen;

- Verkauf von Ersatzmembranen in bestehenden Anlagen;

- Verkauf von Spezialchemikalien über die Tochtergesellschaften De.mem-Capic und De.mem-Geutec;

- Verkauf von Pumpen und damit verbundenen Wartungsdienstleistungen über die Tochtergesellschaften De.mem-Pumptech und De.mem Stevco; und

- Verkauf von Kleingeräten und Verbrauchsmaterial.

Chart 2: Starke wiederkehrende Umsätze (% der Gesamtumsätze):

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73793/2024_02_29_PM_Demem.002.png

Anhaltendes Margenwachstum

Die Bruttomargen haben sich seit CY 2018 kontinuierlich verbessert.

Wachsende wiederkehrende Umsätze haben die Bruttomargen deutlich erhöht, von 25 % (2018) auf 35 % (2022) und 36 % (2023), da die wiederkehrenden Produkte und Dienstleistungen höhere Margen aufweisen als projektbasierte Einnahmen.

Chart 3: Erhöhung der Bruttomargen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73793/2024_02_29_PM_Demem.003.png

Sichtbarer Weg zu einem nachhaltig positiven operativen Cashflow

De.mem verringerte seinen bereinigten EBITDA-Verlust um ~38% auf -0,75 Mio. $ in CY23, von -1,2 Mio. $ in CY22, und setzte damit den Verbesserungstrend von -2,2 Mio. $ in CY21 fort (EBITDA ist um einmalige Posten bereinigt, siehe weitere Einzelheiten im Abschnitt "Geschäftsverlauf" des konsolidierten Finanzberichts).

Der bereinigte EBITDA-Verlust von ca. 0,75 Mio. $ im Zyklus 2023 beinhaltet laufende Investitionen in den Betrieb des Unternehmens in Singapur, die sich hauptsächlich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Membrantechnologie beziehen. Die hochmoderne Anlage von De.mem in Singapur trägt zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bei, das über ein einzigartiges Portfolio an innovativer Wasseraufbereitungstechnologie und geistigem Eigentum verfügt, das für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist.

Chart 4: Bereinigert EBITDA-Verlust (AU$000s)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73793/2024_02_29_PM_Demem.004.png

Fortschrittlicher Einstieg in den globalen Markt für Haushaltswasserfiltration mit neuer, durch Graphen-Oxid verbesserter Membran

Im Jahr 2023 hat De.mem wichtige technische Meilensteine erreicht, um die Zertifizierung der United States National Sanitary Foundation (NSF) zu erhalten. Das Unternehmen erwartet die endgültige NSF-Zertifizierung im Jahr 2024. Dies wird den kommerziellen Eintritt in den US-amerikanischen Markt für die Wasseraufbereitung für Privathaushalte ermöglichen. Die Anwendungen umfassen die Trinkwasseraufbereitung in den USA und anderen Ländern, die eine NSF-Zulassung (oder eine ähnliche Zulassung) verlangen.

Am 7. Februar 2024 erhielt das Unternehmen seine erste Bestellung über 55.000 $ für mit Graphenoxid verstärkte Membrankartuschen für Nicht-NSF-Anwendungen, womit die kommerzielle Einführung des Produkts begann.

De.mem hat mitgeteilt, dass das Unternehmen nach der NSF-Zertifizierung in den nächsten 2 Jahren mit neuen Einnahmen von über 1 Mio. $ rechnet. Zertifizierung auf dem nordamerikanischen Markt für Haushaltswasserfiltration. Zusätzliche Chancen ergeben sich aus neuen Regionen und neue potenzielle Produkte.

De.mem stellte seine neue, mit Graphenoxid verbesserte Membran erstmals am 7. September 2021 vor (siehe ASX-Meldung "De.mem Presents Next Generation Membrane Technology"). Die neue Technologie liefert im Vergleich zu Standard-Polymer-Ultrafiltrationsmembranen einen um 20-40 % höheren Wasserfluss (=Durchsatz oder Volumen des produzierten sauberen Wassers), was zu erheblichen Kostensenkungen für den Anwender führt.

Am 19. Juli 2022 gab De.mem eine Partnerschaft mit Purafy Clean Technologies, Kingston, Ontario, Kanada ("Purafy") bekannt, die sich auf die Herstellung, den Verkauf und den Vertrieb der neuen GO-Membrantechnologie bezieht. Purafy ist eine Abteilung von Grafoid Inc., einem Unternehmen für Graphenforschung, -entwicklung und -investitionen, das eine Reihe von Produkten auf Graphenbasis für Anwendungen in wichtigen kommerziellen Märkten fördert. Purafy fertigt und vertreibt eine Reihe von Produkten für die Wasserfiltration in Haushalten sowie tragbare Wasseraufbereitungssysteme. Gemeinsam beabsichtigen De.mem und Purafy, die neue Membran als Teil eines Haushaltswasserfiltersystems in den USA und auf anderen Märkten einzuführen.

Starke operative Fortschritte - Erfüllung von Meilensteinverträgen

Im Laufe des Jahres hat das Unternehmen Meilensteinverträge erfüllt, darunter die folgenden:

South 32

- Auftrag über 1,6 Millionen $ für die Lieferung einer membranbasierten Wasseraufbereitungsanlage.

- Das System wird vor Jahresende 2023 vor Ort geliefert, die Inbetriebnahme/Übergabe ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.

- Zum 31. Dezember 2023 stehen noch ca. 800.000 an Abschlusszahlungen aus dem Vertrag aus, die kurz nach der Inbetriebnahme im ersten Halbjahr 2024 eingehen sollen.

- Erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten beim Verkauf von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen, Chemikalien, Verbrauchsmaterialien und anderen Wasseraufbereitungsprodukten.

- Weitere Einzelheiten sind der ASX-Mitteilung vom 17. Oktober 2022 zu entnehmen.

Givaudan (Singapore)

- Givaudan ist der weltweite Marktführer für Aromen und Riechstoffe.

- 2,1 Mio. $ Build, Own, Operate-Vertrag über die Lieferung und den Betrieb einer membranbasierten Kläranlage für die industrielle Abwasseraufbereitung.

- Inbetriebnahme im Jahr 2023, Erzielung von Einnahmen, Mindestlaufzeit 6 Jahre.

- De.mem reinigt Industrieabwässer aus einer der Anlagen des Kunden in Singapur gemäß den behördlichen Einleitungsstandards.

- Siehe ASX-Ankündigung vom 29. August 2022.

Selwyn Snow Resort (Australia)

- 1 Mio. $ für den Bau, den Besitz und den Betrieb einer membranbasierten Abwasseraufbereitungsanlage zur Aufbereitung und Wiederverwendung des im Resort anfallenden Abwassers.

- Es wurde 2023 in Betrieb genommen und erwirtschaftet seither Einnahmen.

- Siehe ASX-Mitteilung vom 8. Dezember 2021.

- Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren.

Starker Ausblick für CY 2024 mit weiterem Wachstum erwartet

De.mem startet CY 2024 mit einer starken Basis an wiederkehrenden Umsätzen (ca. 20 Mio. $ an wiederkehrenden Umsätzen im CY 2023).

Hinzu kommen ausstehende Barzahlungen in Höhe von ca. 900.000 $ aus Projekten, einschließlich des Vertrags South 32 (siehe oben), sowie vertraglich vereinbarte Aufträge für Projekte und Wasseraufbereitungsanlagen in Höhe von ca. 1 Mio. $ zu Beginn des neuen Kalenderjahres 2024.

Zu den wichtigsten operativen Zielen und Meilensteinen für CY 2024 gehören:

- Der kontinuierliche Ausbau des margenstarken Spezialchemiegeschäfts des Unternehmens

- Weitere Aufträge für De.mem's Graphenoxid-verstärkte Membrantechnologie nach dem ersten Verkauf, der im Februar 2024 gemeldet wurde (siehe ASX-Meldung vom 7. Februar 2024 für weitere Details).

- Abschluss der NSF-Produktzertifizierung (siehe Abschnitt oben) für die Graphenoxid-Membran.

- Nach dem erfolgreichen Abschluss des NSF-Zertifizierungsverfahrens wird diese einzigartige Membrantechnologie auf dem nordamerikanischen und anderen internationalen Märkten für die Aufbereitung von Haushaltswasser eingeführt.

- Unterzeichnung neuer und Pflege bestehender Dienstleistungsverträge.

- Unterzeichnung neuer BOO-Verträge mit möglicher Einbeziehung von Fremdkapital zur Erhöhung der Eigenkapitalrendite, da das Unternehmen einen nachhaltig positiven operativen Cashflow erzielt.

- Strategisches Wachstum durch Fusionen und Übernahmen auf opportunistischer Basis.

CEO Kommentar

Der Vorstandsvorsitzende von de.mem, Andreas Kröll, sagte:

"Ich freue mich, ein starkes Wachstum von De.mem im CY 2023 vermelden zu können. Mit einem Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr wachsen wir deutlich schneller als der Branchendurchschnitt.

Unsere Strategie besteht darin, uns auf unsere margenstarken Segmente mit wiederkehrenden Umsätzen zu konzentrieren - insbesondere auf unser Spezialchemie- und Dienstleistungsgeschäft, das 85 % des Gesamtumsatzes im CY 2023 ausmachte.

Dies führte zu einer weiteren Verbesserung unserer Rentabilität, wobei die Bruttomargen von 35 % im CY 2023 auf 36 % stiegen.

Wir arbeiten weiterhin in der Nähe des EBITDA-Breakeven, wobei sich der bereinigte EBITDA-Verlust bis CY 2023 auf ca. -0,75 Mio. verringert.

Wir haben ein hochwertiges Umsatz-/Geschäftsmodell und ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot aufgebaut, das in der Wasseraufbereitungsbranche einzigartig ist und auf langfristigen, stabilen Beziehungen zu Industriekunden und Großkunden beruht. Damit sind wir für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Wir freuen uns darauf, in CY 2024 für unsere Kunden und Aktionäre etwas zu leisten."

Diese Mitteilung wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

ENDE

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

De.mem Limited

Andreas Kroell

CEO

De.mem Limikted

investor@demem.com.sg

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein dezentralisiertes Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in der Bergbau-, Elektronik-, Chemie-, Öl- und Gas- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme des Unternehmens versorgen außerdem Gemeinden, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur, Deutschland und Vietnam. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Membrantechnologien.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

Vorausschauende Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, was von einer Vielzahl von Faktoren abhängt.

