S&P 500® - Geschenkter Tag, gebrauchte Rendite?

2024 ist nicht nur ein US-Wahljahr, sondern auch ein Schaltjahr. Anlegerinnen und Anlegern wird also ein zusätzlicher Handelstag geschenkt. Doch wie ist es um die Rendite an diesem besonderen Tag bestellt? Zur Beantwortung dieser Frage haben wir die Daten des S&P 500® zurück bis ins Jahr 1960 herangezogen. Bei insgesamt elf Beobachtungspunkten bringt der 29. Februar mehrheitlich Kursverluste (54,5 %). Auch unter Renditegesichtspunkten handelt es sich keineswegs um einen Sahnetag, denn auf Schlusskursbasis müssen die amerikanischen Standardwerte im Mittel einen Kursrückgang von -0,041 % verkraften. Über alle Handelstage hinweg, beträgt das Kursplus der US-„blue chips“ seit 1960 hingegen +0,033 %. D. h. sowohl unter Renditegesichtspunkten als auch unter dem Aspekt der Trefferquote fühlt sich der 29. Februar für den S&P 500® eher nach einem gebrauchten Tag an. Da im Tagesbereich zudem diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) eine divergente Entwicklung zeigen, sollten Anlegerinnen und Anleger das jüngste Aufwärtsgap bei 5.039/4.983 Punkte im Auge behalten. Kurzfristige Tradingpositionen können auf dieser Basis abgesichert werden.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

