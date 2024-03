Wellness-Marktführer schließen sich zusammen: The DRIPBaR unterstützt von REVIV

The DRIPBaR , das am schnellsten wachsende Franchise-Unternehmen für Infusionsbehandlungen in den Vereinigten Staaten, hat sich mit REVIV , dem weltweit führenden Anbieter von Infusionsbehandlungen, zusammengeschlossen und damit einen bedeutenden Meilenstein für die Branche gesetzt. Die Partnerschaft schafft ein konkurrenzloses Angebot, indem sie die Spezialitäten zweier Branchenschwergewichte zusammenbringt, die über 200 Standorte auf 6 Kontinenten haben und in den kommenden Jahren Tausende weitere Standorte eröffnen wollen. Der jüngste Nachfrageschub nach IV-Therapien bietet den beiden Unternehmen weltweit enorme Möglichkeiten, die Branchenstandards neu zu definieren und die nächste Ära der IV-Therapie anzuführen.

Mit einer umfangreichen Pipeline von über 450 Franchisenehmern in den Vereinigten Staaten bestätigt die Entscheidung von The DRIPBaR, das technologiegestützte Angebot von REVIV X zu integrieren, das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden personalisierte und präzise Ernährungslösungen anzubieten. Diese Partnerschaft ermöglicht es The DRIPBaR, das 10-jährige geistige Eigentum und das biowissenschaftliche Fachwissen von REVIV zu nutzen, indem objektive Daten aus Bluttests und DNA-Analysen verwendet werden, um IV-Therapien auf die individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Durch REVIV X ist The DRIPBaR in der Lage, die Wellness-Landschaft in den Vereinigten Staaten zu revolutionieren und patientenorientierte Lösungen anzubieten, die die Gesundheitsergebnisse optimieren und die Position des Unternehmens als Innovationsführer festigen werden.

Ben Crosbie, CEO von The DRIPBaR, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Durch die Wahl von REVIV als strategischem Partner erschließen wir personalisierte und präzise Fähigkeiten für ein fortschrittlicheres Produktangebot und ein besseres Kundenerlebnis. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Nutzung der Spitzentechnologie und des Fachwissens von REVIV das Wachstum unserer Franchisenehmer beschleunigen und sie vor den Normen der Branche positionieren wird. Das REVIV X-Angebot in Verbindung mit dem akkreditierten IV-Academy-Trainingskurs setzt einen globalen Maßstab für Spitzenleistungen in unserem Bereich und versetzt uns in die Lage, die Branchenführerschaft zu behaupten."

Sarah Lomas, Gründerin und CEO von REVIV Global, hob die transformative Wirkung der Partnerschaft hervor: "Die Zusammenarbeit von The DRIPBaR und REVIV unterstreicht unser gemeinsames Engagement für Innovation und Sicherheit auf dem Markt für Infusionslösungen. Als Branchenführer gestalten wir die Zukunft des Wohlbefindens neu, indem wir personalisierte und präzise Ernährungslösungen anbieten, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden. Wir werden unsere SaaS-Produkte weiter entwickeln, um die Branche weltweit voranzutreiben. Nach vielen Jahren und erheblichen Investitionen in Forschung und Produktentwicklung ist es aufregend, eine so frühe Validierung und Akzeptanz für REVIV X zu sehen."

Diese strategische Allianz zwischen REVIV und The DRIPBaR markiert einen entscheidenden Moment in der IV-Therapiebranche und den multimodalen Sektoren, der die Bereitstellung von sicheren, effektiven und maßgeschneiderten Wellness-Lösungen für Kunden in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus vorantreibt. Da der Markt für Infusionsbehandlungen weiterhin rapide expandiert und Sicherheit und Compliance im Vordergrund stehen, wird REVIV X zur Lösung der Wahl für Betreiber von Infusionsbehandlungen und bietet bestehenden multimodalen Unternehmen die Möglichkeit, auf die innovativen Lösungen von REVIV zuzugreifen und ihre Position an der Spitze der Wellness-Innovationen und Branchenstandards zu halten.

Über REVIV Global

REVIV Global ist der weltweit führende Experte für Infusionstherapie, personalisierte und präzise Ernährung. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Branche hat es dazu beigetragen, über 2 Millionen Infusionen in mehr als 40 Ländern sicher zu verabreichen, um Menschen auf ihrem Weg zum Wohlbefinden zu unterstützen, einschließlich präventiver und proaktiver Gesundheitsvorsorge. REVIV hat das erste und einzige fortschrittliche Präzisionsgesundheitssystem entwickelt, das Bio- und Genomdaten nutzt, um eine personalisierte und präzisionsbasierte Infusionstherapie anzubieten. REVIV hat Ende 2023 Technologieprodukte auf den Markt gebracht, die eine exponentielle Skalierung der Marke ermöglichen und gleichzeitig die Regulierung, Sicherheit und Wirksamkeit der IV-Therapie weltweit fördern.

Über The DRIPBaR

The DRIPBaR, eine bahnbrechende Marke im Bereich Wellness, ist bereit, die Landschaft der Gesundheit und Vitalität durch Fortschritte in der IV-Therapie neu zu definieren. Mit modernster Wissenschaft und einem starken Engagement für Sicherheit bietet The DRIPBaR einen transformativen Ansatz für Zellgesundheit und personalisierte Pflege. The DRIPBaR konzentriert sich auf sich ständig weiterentwickelnde Behandlungen und medizinische Fortschritte und steht für eine neue Ära des Wohlbefindens, in der Verjüngung, Vitalität und optimierte Gesundheit zusammenkommen.

