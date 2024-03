DAX 40 Wochenausblick: Hochspannung vor EZB-Sitzung und NFPs

In der neuen Handelswoche dürften die geldpolitischen Entwicklungen an Fahrt aufnehmen. Insbesondere die EZB-Sitzung und die US-Arbeitsmarktdaten könnten für kräftig Bewegung sorgen. Ob der DAX 40 an seiner jüngsten Rekordjagd weiter anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Möglicherweise könnten Anleger aber schon bald die psychologisch wichtige 18.000er-Marke begrüßen.

Einkaufsmanager zu Monatsbeginn im Blick – Fed-Vertreter dürften bewegen

Neue Einkaufsmanager aus dem Hause HCOB dürften am Dienstag um 09:55 Uhr auf Interesse stoßen, welche sich leicht aufhellen sollten.

In den USA dürften neue Daten zum ISM-PMI-Index für Bewegung sorgen (16:00 Uhr).