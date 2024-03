LBBW peilt 2024 erneut Milliardenergebnis an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will trotz der mauen Konjunktur und eines nachlassenden Rückenwinds durch die Zinsentwicklung im laufenden Jahr erneut einen Milliardengewinn vor Steuern erzielen.

"Wir kalkulieren mit überschaubaren Risiken, wir sind wachsam aber zuversichtlich", sagte LBBW-Chef Rainer Neske am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz in Stuttgart. "Und wir glauben, dass wir auch im Jahr 24 wieder ein Ergebnis über einer Milliarde Euro erwirtschaften werden". Die LBBW werde ihren Kurs konsequent fortsetzen und weiter in ihr Geschäft investieren. "Unser Auftragsbuch als Bank ist prall gefüllt."

Im vergangenen Jahr war der Konzerngewinn vor Steuern um 27 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro zurückgegangen. Allerdings spielte dabei ein bilanzieller Effekt im Zuge des Erwerbs der Berlin Hyp vor zwei Jahren eine maßgebliche Rolle. Denn das Ergebnis 2022 war durch einen einmaligen positiven Sondereffekt von 972 Millionen Euro durch die Erstkonsolidierung der Berliner Immobilienbank in die Höhe getrieben worden. Auf vergleichbarer Basis - diesen Sondereffekt herausgerechnet - nahm der Vorsteuergewinn 2023 um mehr als die Hälfte zu.

"Wir haben eine sehr gute operative Entwicklung, auch wenn man die Zinsentwicklung hier unterstützend hat", sagte Neske. Das operative Geschäft legte in allen großen Geschäftsfeldern zu: Das Firmenkundengeschäft baute seinen Vorsteuergewinn um rund ein Drittel auf 678 Millionen Euro aus und lieferte den größten Beitrag zum Konzernergebnis. Im Kapitalmarktgeschäft kletterte der Vorsteuergewinn um 26 Prozent auf 230 Millionen Euro, im Bereich Privatkunden/Sparkassen sprang er sogar um 60 Prozent auf 267 Millionen Euro.

SCHWIERIGER MARKT BEI IMMOBILIENFINANZIERUNG

Die Landesbank trotzte zudem der Immobilienflaute. Der Bereich Immobilien/Projektfinanzierungen baute seinen Vorsteuergewinn auf 361 Millionen Euro von 328 Millionen Euro im Jahr zuvor aus. Dabei habe sich auch die Übernahme der Berlin Hyp positiv ausgezahlt. Die Risikovorsorge sei leicht auf 180 Millionen Euro von zuvor 168 Millionen aufgestockt worden. Die LBBW sprach von einer schwierigen Marktlage in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Vor allem der US-Büromarkt schwächelt derzeit, gestiegene Kreditkosten und der Trend zum Homeoffice dämpfen dort die Nachfrage nach Büroflächen. Die Auswirkungen auf die LBBW sieht Finanzchefin Stefanie Münz gelassen: "Ich sehe eher das Thema weniger Neugeschäft und vielleicht einen Druck auf der Ertragsseite aber nicht das Thema, dass uns jetzt schwunghaft ganze Bestände in die Risikovorsorge gehen."

Insgesamt steigerte die LBBW ihr Zinsergebnis im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro. Das Provisionsergebnis ging dagegen um sechs Prozent auf 589 Millionen Euro zurück. Die operativen Erträge nahmen auf vergleichbarer Basis - der Berlin-Hyp-Sondereffekt herausgerechnet - um 22 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro zu. Die Risikovorsorge stieg auf 254 Millionen Euro von zuvor 239 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 996 Millionen Euro - ein Rückgang von 34 Prozent verglichen mit 2022.

