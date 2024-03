DAX® - Stabile Seitenlage

Im Westen nichts Neues: Der DAX® zeigt sich weiterhin von seiner schwankungsarmen Seite. Zum wiederholten Mal lag die Hoch-Tief-Spanne auf einem sehr niedrigen Niveau – konkret gestern bei unter 65 Punkten. Das Positive an der niedrigen Volatilität ist, dass die deutschen Standardwerte damit in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 17.817 Punkten verharren. Gleichzeitig hat der überkaufte RSI-Wert – aktuell notiert der Oszillator bei 76 – ebenso wenig wie der Rückfall in die Bollinger Bänder (oberes Band akt. bei 17.919 Punkten) einen harten Korrekturbedarf auf der Preisachse nach sich gezogen. Und doch zeigen verschiedene Indikatoren eine divergente Entwicklung, indem die jüngsten Verlaufshochs nicht mehr von Indikatorenseite bestätigt wurden. Nennenswerte Unterstützungen bestehen in Form der Hochs bei rund 17.400 Punkten, die durch ein Fibonacci-Level bei 17.410 Punkten noch zusätzlich verstärkt werden. Der charttechnisch wichtigere Rückzugsbereich ergibt sich für die deutschen „blue chips“ indes aus dem letzten Aufwärtsgap bei 17.280/17.158 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

