Aktien New York Schluss: Rekordindizes geraten unter Druck - Wochenverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt zwei Tagen mit teils deutlichen Gewinnen sind die US-Börsen am Freitag vorerst an ihre Grenzen gestoßen. Die anfangs rekordhohen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 haben im Verlauf Federn gelassen. US-Arbeitsmarktdaten festigten im Gesamtbild zwar zunächst die Markterwartung einer Leitzinssenkung im Juni. In der Folge setzten aber Gewinnmitnahmen ein.

Der Nasdaq 100 schraubte seinen Rekord zunächst auf knapp 18 417 Zähler nach oben, büßte dann aber 1,53 Prozent auf 18 018,45 Punkte ein. Für den marktbreit gefassten S&P 500 ging es nach dem ersten Sprung bis auf 5189 Punkte noch um 0,65 Prozent bergab auf 5123,69 Zähler. Beide Indizes verbuchten damit Wochenverluste: Während sie beim S&P 500 relativ knapp waren, fielen sie beim Nasdaq 100 mit eineinhalb Prozent besonders deutlich aus.

Der Dow Jones Industrial war den Schwankungen am Freitag nur wenig ausgesetzt, bei den dort enthaltenen Standardwerten blieben die Anleger relativ gelassen. An sie gingen Anleger zuletzt aber auch schon verhaltener ran, denn der bisherige Rekord des Kursbarometers ist zwei Wochen alt. Mit 38 722,69 Punkten schloss der Dow moderat mit 0,18 Prozent im Minus. Auch er kam damit auf eine schwache Wochenbilanz./tih/jha/