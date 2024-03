DAX®-Kursindex - Erstmals über 7.000 Punkten

In der abgelaufenen Woche erreichte der DAX® erneut ein neues Allzeithoch (17.879 Punkten). Abseits der aktuellen Rekordjagd ist der DAX®-Kursindex, also die Kursentwicklung der deutschen „blue chips“ ohne Berücksichtigung der Dividenden, derzeit einen besonderen Blick wert. Endlich gelang auch hier der Sprung über das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 6.883 Punkten. Belohnt wird der Vorstoß in „uncharted territory“ mit erstmaligen Notierungen jenseits der Marke von 7.000 Punkten. Zwei verschiedene Chartmuster sorgen aktuell für eine wichtige Orientierungshilfe in Sachen „weitere Anlaufziele auf der Oberseite“. So kann die Atempause seit August 2023 letztlich als „V-förmiges“ Korrekturmuster interpretiert werden. Gleichzeitig kann die Kursaktivität seit Februar vergangenen Jahres als seitliche Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes bzw. aus der Höhe der angeführten Tradingrange ergibt sich nun ein rechnerisches Kursziel von rund 7.250 Punkten. Als engmaschige Absicherung gen Süden ist indes das ehemalige Rekordhoch bei 6.883 Punkten prädestiniert. Übertragen auf den DAX®-Performanceindex führt das äquivalente Kurspotenzial zu einem Anlaufziel bei 18.375 Punkte.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.