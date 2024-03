EQS-News: Masterflex SE mit Rekord-EBIT im Geschäftsjahr 2023 – Anhebung der Dividende auf 0,25 Euro je Aktie geplant

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Masterflex SE mit Rekord-EBIT im Geschäftsjahr 2023 – Anhebung der Dividende auf 0,25 Euro je Aktie geplant



11.03.2024

Masterflex SE mit Rekord-EBIT im Geschäftsjahr 2023 – Anhebung der Dividende auf 0,25 Euro je Aktie geplant

Konzern-Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei 101,1 Mio. Euro (Vorjahr: 100,3 Mio. Euro)

EBITDA steigt auf neuen Rekordwert von 17,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro)

Operatives Konzern-EBIT steigt überproportional auf neue Bestmarke von 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro)

Operative EBIT-Marge auf 12,4 % deutlich verbessert (Vorjahr: 11,4 %)

Dividendenerhöhung auf 0,25 Euro pro Aktie geplant (Vorjahr: 0,20 Euro)

Gelsenkirchen, 11. März 2024 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 101,1 Mio. Euro (Vorjahr: 100,3 Mio. Euro) erzielt und blickt trotz eines spürbaren konjunkturellen Gegenwinds in einem Teil der Abnehmerbranchen auf eine erfolgreiche und robuste Geschäftsentwicklung zurück. Obwohl der Umsatz vor allem aufgrund der zunehmenden Nachfrageeintrübung in den klassischen konjunktursensiblen Abnehmerbrachen leicht unter der Prognosespanne von 103 Mio. Euro bis 110 Mio. Euro lag, erhöhte sich das EBITDA auf einen neuen Rekordwert von 17,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro). Das operative EBIT erreichte im Geschäftsjahr 2023 ebenfalls eine neue Bestmarke und wuchs um 10,5 % auf 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro). Der Masterflex Group ist es gelungen, die operative EBIT-Marge im zweistelligen Bereich zu festigen und gegenüber dem Vorjahreswert von 11,4 % auf 12,4 % im Geschäftsjahr 2023 zu steigern, sodass der Konzern beim operativen EBIT die Mitte der Prognosespanne von 11,0 Mio. Euro bis 14,0 Mio. Euro erreichen konnte.

Das Geschäftsjahr bei Masterflex war insbesondere von einer guten Nachfragedynamik im Luftfahrtgeschäft, im Bereich Life Science und in der Medizintechnik geprägt. In den klassischen zyklischen Branchen war hingegen aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds und der geopolitischen Sorgen im Laufe des Jahres eine zunehmende Zurückhaltung auf Kundenseite spürbar, was sich in einzelnen Branchen in einer stagnierenden oder leicht rückläufigen Nachfrage widerspiegelte. Dennoch ist es Masterflex gelungen, die negativen Entwicklungen in einzelnen Kundenbranchen mehr als auszugleichen. Ergebnisseitig haben sich zwar inflationsbedingt höhere Kosten insbesondere für Personal niedergeschlagen, dieser Effekt konnten jedoch überkompensiert werden. Gelungen ist das durch einen wachsenden Anteil höhermargiger Produktumsätze, Produktivitätsfortschritte und weitere erfolgreich umgesetzte Effizienzmaßnahmen.

Aufgrund der erfreulichen Ergebnisentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Masterflex SE der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine auf 0,25 Euro pro Aktie erhöhte Dividende (Vorjahr: 0,20 Euro pro Aktie) vor.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: „Die Masterflex Gruppe hat sich in einem wirtschaftlich anspruchsvollen und zunehmend von einer nachlassenden Konjunkturdynamik geprägten Jahr gut behauptet. Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Profitabilität erreicht, was sich in der gestiegenen EBIT-Marge und einem Rekordergebnis widerspiegelt. Entsprechend werden wir unseren Aktionären auch eine höhere Dividende für 2023 vorschlagen. Das Geschäftsjahr 2024 wird ähnlich herausfordernd, wir erwarten in unseren Kernmärkten jedoch ein moderates Wachstum und wollen den eingeschlagenen Weg der kontinuierlichen (Ergebnis-) Verbesserung weitergehen.“

Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

