GNW-Adhoc: Alation stellt nächste Version der Data Intelligence Platform zur Umsetzung kritischster Dateninitiativen von Unternehmen vor

^REDWOOD CITY, Kalifornien, March 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc.

(https://www.alation.com/), das Unternehmen für Data Intelligence (https://www.alation.com/product/data-intelligence-platform/), stellte heute eine völlig neue Version der Alation Data Intelligence Platform (https://www.alation.com/product/data-intelligence-platform/) vor, die unter anderem eine Benutzeroberfläche der nächsten Generation und Business-Lineage- Funktionen für Daten- und Analyseteams enthält. Zusätzlich stellt das Unternehmen ab sofort Alation Expert Services (https://www.alation.com/solutions/self-service-analytics/) zur Verfügung - ein neues Angebot, das Geschäfts- und Datenverantwortliche in die Lage versetzen soll, die Datenkultur ihres Unternehmens basierend auf vier Grundpfeilern zu messen und zu stärken: Datensuche und -entdeckung, Datenverwaltung, Datenkompetenz und Führungsrolle im Bereich der Daten. Daten haben für CEOs und Chief Data Officers bei der rasanten Entwicklung von KI, generativer KI und Cloud-Initiativen oberste Priorität. Jedoch haben laut Gartner 69 % der Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen (D&A) immer noch Schwierigkeiten, eine messbare Kapitalrendite zu erzielen. Die häufigsten Hindernisse für den Erfolg von D&A-Initiativen hängen dabei nicht mit der Technologie zusammen, sondern sind personal- und prozessbezogen, darunter der Mangel an Fachkenntnissen, fehlendes unternehmensweites Engagement, Schwierigkeiten bei der Akzeptanz von Veränderungen und mangelnde Sachkenntnis im gesamten Unternehmen. Alation ist ein bewährter und zuverlässiger Data Intelligence-Partner für D&A-, KI- und Business-Teams, der bislang die Datenkultur in mehr als 550 Unternehmen, darunter 40 % der Fortune 100, verändert hat. Die neu veröffentlichte Version der Alation Data Intelligence Platform stützt sich auf diese Erfahrungen und präsentiert sich mit einer neuartigen Benutzeroberfläche, die den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht wird. Sofort einsatzbereite Vorlagen und Artefakte bieten individuell angepasste Ansichten für verschiedene Personas und Datenquellen und erleichtern allen Teams die Suche und Erkennung vertrauenswürdiger Daten. Zusätzlich erweitert die Business Lineage den Wert der technischen Datenabstammung von Alation, um den Weg der Daten und die Verbindungen zwischen den Systemen abzubilden und so die Sichtbarkeit und das Vertrauen in die Daten zu verbessern. Gemeinsam stärken diese neuen Funktionen die Fähigkeit einer Organisation, eine Datenkultur aufzubauen, indem sie den Zugang zu Daten demokratisieren, Datenkompetenzprogramme stärken und eine größere Anzahl von Nutzern befähigen, Daten zu finden, zu verstehen und ihnen vertrauen zu können. Alation Expert Services stützt sich auf die langjährige Erfahrung von Alation in der Zusammenarbeit mit Chief Data Officers und D&A-Teams, um das Potenzial ihrer Daten zu erschließen und eine florierende Datenkultur zu entwickeln. Da die zentralen Herausforderungen nicht nur die Technologie, sondern auch Personal und Prozesse betreffen, sind diese Dienstleistungen darauf ausgerichtet, die Herausforderungen des Änderungsmanagements zu bewältigen und es Führungskräften zu ermöglichen, den geschäftlichen Nutzen ihrer Dateninitiativen zu realisieren. Abgestimmt auf das Data Culture Maturity-Modell von Alation bietet Alation Expert Services eine Blaupause für die Messung und Stärkung der Datenkultur über die vier grundlegenden Säulen. Im Zusammenspiel mit der Alation Data Intelligence Platform macht es dieser strategische Ansatz - bestehend aus einer ergebnisorientierten Methodik, umfassenden Bereitstellungsressourcen und spezialisierten Dienstleistungen - Unternehmen möglich, ihre Kapitalrendite zu steigern und den Einsatz von Daten- und KI-Initiativen mit größerem Erfolg zu beschleunigen. ?Wir von Data Meaning freuen uns, als wichtiger Partner bei der Einführung von Alation Expert Services zu agieren", so Caio Gouveia (https://www.linkedin.com/in/cgouveia/), Co-CEO von Data Meaning. ?Die Alation Data Intelligence Platform ist der Grundstein für datengesteuerte Entscheidungsfindung. Die Festigung einer starken Datenkultur ist jedoch ein anhaltender Prozess, der ständige Unterstützung und Anstrengungen zur Verbesserung der vier wichtigsten Säulen der Datenkultur erfordert. Unsere Expertise in Bereichen wie Datenmanagement, Cloud-Services und Datenqualitätssicherung ist entscheidend dafür, dass unsere Kunden das Potenzial ihrer Daten auf der Plattform von Alation voll ausschöpfen können. Gemeinsam sind wir bestrebt, mit diesen innovativen Diensten den wahren Geschäftswert zu erschließen und zur Weiterentwicklung und Reifung der Datenkultur beizutragen." ?Daten waren noch nie so strategisch wichtig wie heute. Die meisten Unternehmen haben jedoch nicht den richtigen Ansatz und das richtige Kooperationsmodell, um erfolgreich zu sein", so Christos Mousouris (https://www.linkedin.com/in/christos-mousouris/), SVP of Customer Solutions bei Alation. ?Alation Expert Services hat uns zusammen mit unseren Partnern zu einem strategischen Business Enabler gemacht, der Unternehmen auf ihrem gesamten Weg zur Reife ihrer Datenkultur unterstützt. Wir stellen die wesentlichen Tools und die Infrastruktur bereit, die Unternehmen benötigen, um das volle Potenzial ihrer Daten für transformative Ergebnisse zu erschließen." Alation auf dem Gartner Data + Analytics Summit Orlando 2024 * Besuchen Sie Alation an Stand Nr. 834 und erfahren Sie, wie Sie Ihre Datenkultur fördern und stärken können. * Nehmen Sie an der Veranstaltung ?Alation & Sallie Mae: Advancing Data Culture Through Governance and Leadership" (Alation & Sallie Mae: Förderung der Datenkultur durch Governance und Führung) teil, die von Elizabeth Friend (https://www.linkedin.com/in/elizabeth-friend-b96b629), Senior Director of Data Governance bei Sallie Mae, und Steve Wooledge (https://www.linkedin.com/in/stevewooledge/), VP of Product Marketing bei Alation, präsentiert wird - einem Kamingespräch, das den Weg der Datenkultur bei Sallie Mae untersucht. Lesen Sie unseren Blogbeitrag ?From Data to Decisions: The Impact of Alation Expert Services (https://www.alation.com/blog/data-to-decisions-expert-services- impact)" (Von Daten zu Entscheidungen: Die Auswirkungen von Alation Expert Services) und erfahren Sie mehr über Alation Expert Services (https://www.alation.com/solutions/self-service-analytics/). Die Produktversion von Alation ist jetzt als Vorschau verfügbar und wird voraussichtlich bis zum 2. Quartal 2024 veröffentlicht. Über Alation Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence (https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen und ermöglicht Self-Service-Analysen (https://www.alation.com/blog/what-is-self- service-analytics/), Cloud-Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is- cloud-transformation/) und Data Governance (https://www.alation.com/blog/what- is-data-governance/). Mehr als 550 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau einer Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei der Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung, darunter Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen, zählte im Jahr

2022 zu den Best Workplaces(TM) in Tech sowie den Best Workplaces(TM) for Women im

Vereinigten Königreich und wurde 2022 und 2023 als einer der Best Workplaces(TM) im

Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com (https://www.alation.com/). Medienkontakt Lauren Lloyd PR Director 541-490-6115 lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com) °