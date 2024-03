EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

ARI Motors Industries SE: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2024



12.03.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR ARI Motors Industries SE: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2024 In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres Verdopplung der Fahrzeug-Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Steigerung des durchschnittlichen Verkaufserlöses um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Anstieg der Neubestellungen

Aktueller Auftragsbestand von 252 Fahrzeugen entspricht einem Gegenwert in Höhe von rund 5 Millionen Euro

Komplette Finanzierung des Unternehmens – aktuell keine weitere Kapitalerhöhung geplant Die ARI Motors GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten ARI Motors Industries SE, konnte die Auslieferung bestellter Fahrzeuge in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56 verdoppeln. Dabei erhöhte sich auch der durchschnittliche Verkaufserlös pro Fahrzeug nachhaltig auf über 17.000 Euro (netto), was somit in Summe einem Umsatzvolumen in Höhe von rund 1 Million Euro entspricht. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 152 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (397.600 Euro). Für den laufenden Monat sind aktuell 40 bis 50 Auslieferungen geplant, was bei einem weiter steigenden Fahrzeugpreis von im Schnitt 19.750 Euro (netto) Umsatzerlösen zwischen 790.000 Euro und 987.500 Euro entspricht. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres wird ARI Motors somit mit Umsatzerlösen zwischen 1.790.000 Euro und 1.987.500 Euro abschließen, was einer Steigerung von rund 150 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2023 entspricht. Der aktuelle Auftragsbestand liegt im Übrigen bei 252 Fahrzeugen, was bei einem durchschnittlichen Fahrzeugpreis in Höhe von 19.841 Euro zu Umsatzerlösen in Höhe von 5 Millionen Euro führt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der durchschnittliche Fahrzeugpreis der Neubestellungen in den verbleibenden Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf 20.000 Euro (netto) steigen wird. Basierend auf einem bereits deutlich spürbaren Anstieg der Neubestellungen und einer Erhöhung des Marketing-Budgets um rund 20 Prozent geht die Geschäftsführung davon aus, die für 2024 prognostizierten Umsatz- und Ertragsgrößen zu erreichen. Anzumerken sei hier, dass es sich bei den ersten zwei Monaten eines jeden Geschäftsjahres traditionell um die umsatzschwächsten Monate des Jahres handelt und zu den Erlösen aus Fahrzeugverkäufen weitere Erlöse aus den Bereichen Gebrauchtwagenhandel, Reparatur- und Ersatzteilgeschäft hinzukommen werden. Durch das im Rahmen des Börsengangs zur Verfügung gestellte Wachstumskapital ist das Erreichen der publizierten Prognosen ohne eine weitere Kapitalerhöhung möglich. Die Gesellschaft ist folglich derzeit ausreichend für das angestrebte Wachstum finanziert und das Grundkapital in Höhe von 10 Millionen Euro, eingeteilt in 10 Millionen Aktien, wird auf absehbare Zeit nicht weiter erhöht werden. Thomas Kuwatsch, geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE: „Derzeit fokussieren wir uns vollkommen auf das operative Geschäft und die Auslieferung der bestellten Fahrzeuge. Darüber hinaus fokussieren wir uns ebenfalls auf die kontinuierliche Steigerung der Qualität unserer Fahrzeuge, die in ihrer Klasse nicht nur zu den günstigsten, sondern auch zu den qualitativ hochwertigsten gehören. Dies wird sicherlich auch durch die stetige Erweiterung der Ausstattung unserer ARI-Modelle verdeutlicht. Ob Klimaanlage, Servolenkung, Rückspiegelheizung, GPS oder Airbags - All das ist möglich, im Bereich der Leichtfahrzeuge aber - im Gegensatz zu herkömmlichen Personenkraftfahrzeugen - noch keine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus haben wir noch den einen oder anderen Pfeil im Köcher, sowohl was unsere Produktpipeline, als auch was unsere Referenzkunden anbelangt.“ Über ARI Motors ARI Motors ist seit 2017 im Bereich der eMobilität tätig und aktuell Anbieter des kleinsten Elektrotransporters mit Straßenzulassung in Deutschland. Der Name ARI steht für die japanische Bezeichnung der Ameise – und genauso leistungsstark, wendig und vielseitig sind die Fahrzeuge des Unternehmens. Erklärtes Ziel ist es, kostengünstige und leistungsfähige Elektrotransporter auf deutsche und europäische Straßen zu bringen. Diese sind optimal zugeschnitten für den Einsatz auf „der letzten Meile“ und eignen sich sowohl für Kleinunternehmer und mittelständische Betriebe als auch für Großkonzerne im Flotteneinsatz. Ansprechpartner: Thomas Kuwatsch Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE Telefon: +49 341 978 56 933 Email: kuwatsch@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com



