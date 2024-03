BASF - Licht am Ende des Tunnels?

Die BASF-Aktie hatten wir an dieser Stelle in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt. Aus gutem Grund, denn seit Ende 2017 durchlebt der Chemietitel eine echte Schlechtwetterperiode. Charttechnisch steht das Papier nun aber möglicherweise vor einem wichtigen Lebenszeichen. Als solches definieren wir einen Spurt über die jüngsten Hochpunkte bei knapp 50 EUR. Gelingt der Befreiungsschlag, können Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit dem Frühjahr 2023 als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretieren (siehe Chart). Rein rechnerisch hält eine erfolgreiche Trendwende ein Anschlusspotenzial von rund 10 EUR bereit. Letzteres wäre mehr als ausreichend, um perspektivisch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 53,65 EUR) sowie den seit Anfang 2018 bestehenden Baissetrend (akt. bei 55,96 EUR) zu überwinden. Beide Weichenstellungen würde das langfristige Chartbild der BASF-Aktie nachhaltig verbessern. Im Ausbruchsfall bietet sich das aktuelle Wochentief bei 48,42 EUR als engmaschige Absicherung an, wodurch gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet ist.

BASF (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BASF

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

