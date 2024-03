EQS-News: NEON EQUITY: Beteiligungsunternehmen ELARIS erfolgreich an die Börse gegangen

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Börsengang/ESG

NEON EQUITY: Beteiligungsunternehmen ELARIS erfolgreich an die Börse gegangen



14.03.2024 / 11:30 CET/CEST

NEON EQUITY: Beteiligungsunternehmen ELARIS erfolgreich an die Börse gegangen Marktkapitalisierung bei 0,49 Mrd. Euro / NEON EQUITY hält knapp 5 % der Anteile

NEON EQUITY hat Elaris beim Börsengang beraten

ELARIS: Innovatives E-Mobility-Unternehmen mit Wachstumsperspektiven Frankfurt am Main, 14. März 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, hat das innovative E-Mobility-Unternehmen ELARIS (“ELARIS”, ISIN DE000A37FT17) erfolgreich bei seinem Börsengang beraten. Seit heute sind die Aktien von ELARIS im Handelssegment m:access der Börse München notiert. Alle 12,1 Mio. Aktien des Unternehmens wurden in den Handel einbezogen. Der erste Kurs der ELARIS-Aktie lag bei 40,60 Euro. Dies entspricht einer anfänglichen Marktkapitalisierung von 0,49 Mrd. Euro. Innerhalb einer Stunde ist der Kurs auf 41,60 Euro angestiegen. Neben dem Listing an der Börse München ist auch ein zeitnahes Listing der ELARIS-Aktie auf XETRA vorgesehen. NEON EQUITY AG hält knapp 5 Prozent der Anteile von ELARIS. Der Streubesitz zum Börsengang (Free Float) liegt bei knapp unter 10 Prozent, einschließlich der von der NEON EQUITY AG gehaltenen Anteile. ELARIS ist ein wachstumsstarker Anbieter im Bereich Elektromobilität und bietet im deutschsprachigen Raum unter der Marke ELARIS derzeit eine Fahrzeugpalette bestehend aus insgesamt sechs Elektroauto-Modellen vom Kleinstwagen über SUV und Limousine bis hin zum Transporter an. Dabei fokussiert sich das gründergeführte Unternehmen konsequent auf bezahlbare und bedarfsgerechte Elektromobilität und arbeitet zu diesem Zweck mit großen Elektrofahrzeugmanufakturen in China zusammen. Diese produzieren Fahrzeuge im Auftrag von ELARIS, die besonders auf die Anforderungen der europäischen Kundschaft und des hiesigen Marktes angepasst sind. Teilweise nimmt ELARIS selbst weitere Anpassungen besonders im Softwarebereich der Fahrzeuge vor, so dass die Modelle weltweit einzigartig sind. Daneben bietet ELARIS auch Ladeinfrastrukturen-Lösungen wie z.B. Ladesäulen und Wallboxen an. Thomas Olek, Gründer und CEO von NEON EQUITY: „Wir freuen über das erfolgreiche Börsendebüt von ELARIS. Wir haben unser gut ausgebautes Netzwerk und unsere Erfahrung im Bereich Kapitalmarkt-Transaktionen in das Unternehmen eingebracht. Zudem wollen wir ELARIS als Aktionär begleiten und an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens partizipieren. ELARIS ist mit seinen innovativen Produkten in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt positioniert. Der Ausbau der E-Mobilität ist für die globale Energiewende wichtig. ELARIS passt deshalb perfekt in unser Portfolio.“ Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

