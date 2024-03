EQS-News: Hannover Rück beruft Thorsten Steinmann in den Vorstand als Nachfolger von Dr. Michael Pickel, der in den Ruhestand geht

EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Personalie

Unternehmensmeldung Hannover Rück beruft Thorsten Steinmann in den Vorstand als Nachfolger von Dr. Michael Pickel, der in den Ruhestand geht Thorsten Steinmann tritt zum 1. September 2024 in den Vorstand der Hannover Rück und der E+S Rück ein

Michael Pickel geht am 31. Dezember 2024 in den Ruhestand Hannover, 18. März 2024: Die Aufsichtsräte der Hannover Rück SE und der E+S Rückversicherung AG haben Thorsten Steinmann (51) mit Wirkung zum 1. September 2024 zum Mitglied des Vorstands der Hannover Rück und der E+S Rück bestellt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Michael Pickel (63) an, der nach 25 erfolgreichen Jahren bei der Hannover Rück zum 31. Dezember 2024 in den Ruhestand geht. Thorsten Steinmann kommt von der Swiss Re, wo er zuletzt für das Rückversicherungsgeschäft in Deutschland, den nordischen Ländern, Österreich, Zentral- und Osteuropa, den Niederlanden und der Schweiz verantwortlich war. Nach einer Übergangsphase wird er zum 1. Januar 2025 den Vorstandsvorsitz der E+S Rück übernehmen, die für das Deutschlandgeschäft zuständige Tochtergesellschaft der Hannover Rück. Bei der Hannover Rück wird er zum gleichen Zeitpunkt weitere Verantwortlichkeiten für noch zu bestimmende Märkte in Kontinentaleuropa übernehmen. „Mit Thorsten Steinmann haben wir eine versierte Führungskraft mit einer sehr erfolgreichen Bilanz in der Erst- und Rückversicherungsbranche gewinnen können. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe“, sagte Torsten Leue, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hannover Rück und der E+S Rück. „Thorsten Steinmann ist ein hervorragender Nachfolger von Dr. Michael Pickel, der über mehr als zwei Jahrzehnte mit großer Führungsstärke und herausragendem Engagement zum Erfolg der Hannover Rück und der E+S Rück beigetragen hat. Im Namen beider Aufsichtsräte spreche ich Dr. Michael Pickel meinen herzlichen Dank aus.“ „Ich freue mich, Thorsten Steinmann in der Hannover Rück-Gruppe begrüßen zu dürfen. Er ist ein sehr erfahrener Fachmann mit umfassender Rückversicherungsexpertise in Europa und darüber hinaus und versiert im Risiko- und Kapitalmanagement sowie im Schaden- und Unfall-Underwriting“, sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Gleichzeitig danke ich Dr. Michael Pickel herzlich für seine Leidenschaft und sein Engagement während seiner langjährigen Tätigkeit bei der Hannover Rück und der E+S Rück. Mit seiner umfassenden Expertise hat er maßgeblich dazu beigetragen, beide Gesellschaften als verlässlichen Partner für unsere Kunden zu positionieren.“ Thorsten Steinmann verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Erst- und Rückversicherungsbranche. Er kam 2006 im Rahmen der Integration von GE Insurance Solutions zur Swiss Re. Nach verschiedenen internationalen Führungspositionen bei der Swiss Re übernahm er 2023 die Verantwortung für das Rückversicherungsgeschäft in Nord-, Zentral- und Osteuropa und wurde im selben Jahr zum Leiter der deutschen Niederlassung der Swiss Re ernannt. Dr. Michael Pickel ist seit 2000 für die Hannover Rück und die E+S Rück tätig. Er wechselte von der Gerling Globale Rückversicherungs-AG in Köln in die Vorstände beider Unternehmen. Seitdem hatte er zahlreiche Funktionen in den Vorständen der Hannover Rück und der E+S Rück inne. Derzeit ist er für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Italien sowie für Lateinamerika, die Iberische Halbinsel, den Nahen Osten sowie für den Bereich Group Legal Services zuständig. Darüber hinaus ist er bei der Hannover Rück weltweit für die Bereiche Run-Off Solutions und Agrargeschäft verantwortlich. Seit 2019 hat Dr. Michael Pickel zudem den Vorstandsvorsitz der E+S Rück inne. Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück-Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior". Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter:

