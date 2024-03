GNW-Adhoc: Lantronix erweitert Familie der M110-Mobilitätslösungen mit neuem mit Percepxion IoT-Software vorkonfiguriertem M114 CAT-1BIS-Modem

^IRVINE, Kalifornien, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=m114bis) (NASDAQ: LTRX), ein weltweiter Anbieter von IoT- Lösungen, hat heute die Aufnahme des neuen M114 CAT-1BIS (https://www.lantronix.com/products/m110-series- modems/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=m114bis)-Modem in die Familie der M110-Mobilitätslösungen bekanntgegeben. Das ab sofort in den EMEA-Märkten erhältliche M114 CAT-1BIS ist ein Seriell-zu-Mobilfunk-Modem, das mit der neuen Percepxion(TM) IoT-Software (https://www.lantronix.com/percepxion/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=m114bis) von Lantronix vorkonfiguriert ist, um ein sicheres und umfassendes Management des Gerätelebenszyklus am Netzwerkrand zu ermöglichen. ?Der Markt für Mobilfunkrouter und -gateways wird durch die wachsende Notwendigkeit angetrieben, Anlagen und Arbeitskräfte an entfernten und temporären Standorten zu verbinden, da Unternehmen ihre Abläufe digitalisieren", so Jacques Issa, Vice President of Marketing bei Lantronix Inc. ?Als vertrauenswürdige Ressource für IoT-Lösungen, die zuverlässige und sichere Konnektivität am Netzwerkrand bieten, freut sich Lantronix, seine M110- Mobilitätslösungsfamilie mit dem neuen M114 CAT-1BIS-Modem zu erweitern." Nach Angaben von Berg Insight wurden 2022 weltweit schätzungsweise 5,6 Millionen Mobilfunkmodems/-gateways ausgeliefert, die einen Jahresumsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar generierten, wobei der Marktwert in der europäischen Region 366 Millionen US-Dollar betrug. Berg Insight prognostiziert außerdem, dass der globale Markt in den nächsten fünf Jahren mit einer kumulativen jährlichen Wachstumsrate von 12,1 Prozent wachsen und im Jahr 2027 2,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Das stromsparende M114 CAT-1BIS-Modem in einem kostengünstigen, kleinen Formfaktor bietet eine serielle Kommunikation mit der Abdeckung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit des bestehenden CAT-1-Netzes unter Verwendung eines Einzelantennendesigns. Es ist ideal für industrielle Anwendungen, einschließlich Automatisierung, M2M, Türkontrollsysteme, Rolltreppen, Aufzüge und Maschinensensoren. Zu den wichtigsten Eigenschaften des M114BIS-Modems gehören: * Kompaktes Design. Mit seinem geringen Platzbedarf und dem kleinen Formfaktor (60 x 66 x 21,7 mm) eignet sich das M114BIS ideal für den Einsatz auf engstem Raum. * Niedriger Stromverbrauch. Aufgrund seines geringen Stromverbrauchs ist es ideal für Anwendungen in der Ferne geeignet, bei denen der Stromverbrauch begrenzt sein kann oder die Energieeffizienz wichtig ist. * Schnelle Gerätebereitstellung und Fernverwaltung. Das M114BIS ist für die Verwendung mit der Percepxion Cloud IoT Edge Solutions-Plattform von Lantronix vorkonfiguriert, die eine einheitliche Plattform für die Gerätebereitstellung und das Lebenszyklusmanagement bietet. * Konnektivitätsdienste. Der M114 CAT-1BIS ist kompatibel mit Lantronix Connectivity Services (https://www.lantronix.com/connectivity- services/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=m114bis), einer IoT-Mobilfunkplattform, die die Verbindung einer globalen Reihe von IoT-Geräten in jedem Netzwerk mit einer einzigen globalen oder EMEA-SIM-Karte vereinfacht. Erfahren Sie mehr über die Gateways der M110-Serie von Lantronix hier (https://www.lantronix.com/products/m110-series- modems/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=m114bis). Über Lantronix Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter von Rechen- und Konnektivitäts-IoT- Lösungen, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart Cities, Automotive und Enterprise ausgerichtet sind. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix (http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=m114bis). ?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer und faktischer Natur sind, einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf unsere Lösungen, Technologien und Produkte sowie Erwartungen hinsichtlich unseres Managements und unseres zukünftigen Wachstums und unserer Rentabilität. 