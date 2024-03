IPO: Galderma setzt Emissionspreis mit 53 Franken am oberen Rand fest

LAUSANNE (dpa-AFX) - Der Hautpflege-Konzern Galderma hat den Emissionspreis im Zuge seines Börsengangs bei 53 Franken je Aktie festgesetzt. Damit kam der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 49 bis 53 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dank einer starken Nachfrage sei der Börsengang "um ein Vielfaches überzeichnet" gewesen, hieß es. Die Aktien werden ab diesem Freitag an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Der Ausgabepreis von 53 Franken entspricht laut Mitteilung einer Marktkapitalisierung von 12,6 Milliarden Franken. Das Angebot setzte sich aus 37,2 Millionen neu ausgegebenen Namensaktien und 276 909 bestehenden Namensaktien zusammen. Dazu kommt eine mögliche Mehrzuteilungsoption von bis zu 5,6 Millionen Anteilen. Diese eingerechnet, dürften dem Unternehmen bis zu 2,3 Milliarden Franken zufließen./hr/ra/AWP/jha