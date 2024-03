S&P 500® - Marktbreite: Gut, fast schon zu gut

Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Dadurch erhalten Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes kommt unserer regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Dabei überprüfen wir, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich – gemessen an den drei o. g. Kriterien – in einem Haussetrend befinden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 dienen uns als Maßstäbe. Die nebenstehende Tabelle zeigt ein gutes bis sehr gutes Gesamtbild über die verschiedenen Anlageregionen. Vor allem in Europa wissen die Prozentsätze zu überzeugen und signalisieren damit einen soliden, von der Mehrzahl der Titel, getragenen Aufwärtstrend. Beim Blick über den großen Teich stechen vor allem die Werte der langfristigen Kriterien GD200 und RSL ins Auge. Mit 77 % bzw. 83 % fallen die Prozentsätze hier sehr hoch aus, sodass sich diese nur noch schwer weiter verbessern lassen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.