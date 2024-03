Chart des Tages 🔴USDJPY (27.03.2024)

Die Sitzung an den APAC-M√§rkten brachte eine Aktivierung der Marktbullen f√ľr das USDJPY-Paar, die ihre Wetten auf eine weitere Schw√§che des japanischen Yen erh√∂hten. So fand sich das Paar in der Zone historischer H√∂chstst√§nde wieder, die die Kursgewinne des Instruments in den letzten 2 Jahren begrenzten.

Tamura von der BOJ erkl√§rte heute, dass die Zentralbank ihre akkommodierende Geldpolitik vorerst beibehalten d√ľrfte, was in Verbindung mit der allgemeinen St√§rke des Dollars zu einer Schw√§chung des USDJPY-Forexpaares f√ľhrte. In den letzten 15 Minuten wurde diese Entwicklung jedoch ziemlich abrupt durch die Meldung zunichte gemacht, dass ein Treffen der BoJ, des Finanzministeriums und der FSA geplant ist, um die Lage an den internationalen Finanzm√§rkten zu er√∂rtern. Dar√ľber hinaus wird im Anschluss an das Treffen eine Telefonkonferenz mit Kandy, einem wichtigen W√§hrungsdiplomaten, stattfinden, die theoretisch darauf hindeuten k√∂nnte, dass das derzeitige Ausma√ü der Yen-Schw√§che nicht w√ľnschenswert ist, was den Weg f√ľr W√§hrungsinterventionen ebnen k√∂nnte...





