USD/JPY im Fokus: Hochspannung vor möglicher Intervention

Das Währungspaar USD/JPY befindet sich auch am Donnerstag bei rund 151,36 Yen. Damit bewegt sich der Yen gegenüber dem Dollar weiterhin in der Nähe seines tiefsten Standes seit über 34 Jahren. Am Mittwoch hatten drei wichtige Währungsbehörden eine Dringlichkeitssitzung abgehalten, hieß es.

Japan will gegen „exzessive Währungsbewegungen“ entschieden vorgehen

Auf der jüngsten Sitzung deuteten die Währungshüter an, dass man bereit sei, in den Markt einzugreifen. Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, dass man gegen „exzessive Währungsbewegungen“ entschieden vorgehen würde.

