EQS-News: Viromed Medical Gruppe erweitert Expertenteam zur Verbreitung der Kaltplasmatherapie mit Plasma Care®

Viromed Medical Gruppe erweitert Expertenteam zur Verbreitung der Kaltplasmatherapie mit Plasma Care®



Pinneberg, 09.April 2024 – Die Viromed Medical Gruppe hat ihr Expertenteam weiter verstärkt und den erfahrenen und mehrfach ausgezeichneten Dermatologen Prof. Dr. med. Uwe Reinhold für die Verbreitung der Kaltplasmatherapie mit Plasma Care® gewonnen.

Prof. Dr. med. Uwe Reinhold ist ein erfahrener Facharzt für Dermatologie und Mitglied im Medical Advisory Board der CORIUS Gruppe, dem größten dermatologischen und phlebologischen Praxisnetzwerk in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Er blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Behandlung von Haut- und Haarerkrankungen zurück und ist qualifiziert in den Bereichen Lasermedizin, medikamentöse Tumortherapie, Allergologie und Venerologie. Prof. Dr. med. Reinhold ist aktiv in verschiedenen Fachgesellschaften und -Verbänden und war unter anderem Preisträger des Deutschen Hautkrebspreises, FOCUS-Top-Mediziner 2022 und 2023 sowie Preisträger des onkoderm-Academy Award 2022.

Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Wir freuen uns sehr, Prof. Dr. med. Uwe Reinhold für unser Team gewonnen zu haben. Mit seiner dermatologischen Expertise kann er dazu beitragen, die Vorteile von Behandlungen durch Kaltplasmatherapie mit Plasma Care® einer breiteren medizinischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gleichzeitig sind freuen wir uns auf seine Impulse als renommierter und erfahrener Spezialist für die Entwicklung von weiteren Behandlungsmöglichkeiten mit Plasma Care®.“

Über Plasma Care®:

Im Mittelpunkt der Wundheilung durch kaltes atmosphärisches Plasma (KAP) mit dem innovativen mobilen medizinischen Kaltplasmagerät Plasma Care® steht der schmerzfreie Wundverschluss chronischer Wunden und die Inaktivierung von Viren, Pilzen und Bakterien. Durch den Einsatz von Plasma Care® kann zudem häufig auf eine Begleittherapie mit Antibiotika verzichtet werden. Die Viromed Medical GmbH, eine 100%tige Tochter der Viromed Medical AG, hält die exklusiven Vertriebsrechte für Plasma Care®.

Über die Viromed Medical AG:

Die Viromed Medical AG verfügt über eine breite Kundenbasis in der DACH Region, darunter verschiedene DAX-Unternehmen, z. B. Volkswagen und Lufthansa, sowie Bundesländer und diverse Bundesministerien, 1.100 Krankenhäuser, 7.000 Apotheken und 17.000 Arztpraxen.

Kontakt Viromed Medical AG

Uwe Perbandt

Vorstandsvorsitzender

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viromed Medical AG Flensburger Straße 18 25421 Pinneberg Deutschland Telefon: +49 4101 809960 E-Mail: kontakt@viromed-medical.de Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/ ISIN: DE000A3MQR65 WKN: A3MQR6 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg EQS News ID: 1875687

