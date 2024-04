Widerstand: 18.330 18.427 Unterstützung: 17.966 18.050

Dax-Rückblick:

Nach einem sehr positiven Handelsauftakt am vergangenen Freitag gab es am frühen Nachmittag dann einen abrupten Ausverkauf, nachdem die USA Kriegsschiffe zum Abfangen von Raketen in der Nähe der israelischen Küste positioniert hatten.

Die befürchtete Eskalation im Nahen Osten bestätigte sich am späten Samstagabend. Im Anschluss blieb es allerdings - bislang - ruhig. Dax-Anleger atmen zum Wochenstart zunächst auf, der Index kann sich recht deutlich von den Freitagstiefs erholen.

Dax-Ausblick:

Der Dax steht aus charttechnischer Sicht exakt an der gleichen Stelle wie am vergangenen Freitag - an der Abwärtstrendlinie im Vier-Stunden-Chart. Diese Zone ist der kurzfristig relevante Widerstand auf der Oberseite. Kann diese per Stundenschluss überwunden werden wäre der Weg frei auf der Oberseite in den Bereich 18.300/30 Punkte. Danach würde der Bereich um 18.427 Punkte in den Fokus rücken.

Sollte die Situation im Nahen Osten allerdings weiter eskalieren, wäre die - potenziell bullische - charttechnische Situation aller Voraussicht nach sofort wieder hinfällig. Die heutige Erholung steht daher bislang auf tönernen Füßen.

Quelle: Tradingview

