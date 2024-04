EQS-News: NEON EQUITY AG unterzeichnet Letter of Intent mit asiatischem Multi-Family-Office

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Frankfurt am Main, 16. April 2024 – Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, hat einen Letter of Intent (LoI) mit Multi Billion Pacific Limited („Multi Billion“), einem Multi-Family-Office mit Sitz in Hongkong, unterschrieben. Multi Billion ist in Unternehmen investiert, die sich u.a. auf Zukunftsbranchen wie E-Mobility, Smart Mobility und AI fokussiert haben. Ziel von Multi Billion ist es u.a., ein nachhaltiges Ökosystem im Bereich der E-Mobilität aufzubauen. Chairman von Multi Billion ist der renommierte chinesische Unternehmer und Philanthrop Jackson Lam, dessen Vorfahren die Ka Wah Bank gegründet haben. Diese ist seit 1998 in Besitz der chinesischen CITIC Group. Im Rahmen des LoI erhält NEON EQUITY durch das Netzwerk von Multi Billon u.a. Zugang zu potenziellen Kunden und zu Investitionsmöglichkeiten. Zudem ist vorgesehen, dass NEON EQUITY die Beteiligungen des asiatischen Unternehmens u.a. bei Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen unterstützt und ihnen beim Eintritt in den europäischen Markt verhilft.

Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: „Die Kooperationsvereinbarung mit Multi Billion schafft viele Synergien für beide Parteien. Durch die geplante Zusammenarbeit mit Multi Billion erhalten wir die Möglichkeit, wachstumsstarke Unternehmen als potenzielle Kunden mit innovativen Geschäftsmodellen zu gewinnen. Wir können Multi Billion und deren Beteiligungen zudem dabei unterstützen, ihre Visibilität am europäischen Kapitalmarkt zu erhöhen.“

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

