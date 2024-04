EQS-News: Coreo veräußert zwei Objekte

EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Verkauf

Die Coreo AG hat die Objekte Ruhstrathöhe in Göttingen und den Immobilienbestand in Bad Köstritz veräußert.

Die Veräußerung der Ruhstrathöhe in Göttingen erfolgte im Rahmen einer Refinanzierung, die aufgrund der Investitionen zur Fertigstellung des Umbaus der Immobilie in der Unteren Maschstraße in Göttingen anstand. Die Rückflüsse aus der Transaktion werden verwendet, um die Gesamt-Finanzierung der Projektgesellschaft zu reduzieren. Der Verkauf erfolgte zu Marktwert.

Der Verkauf der Objekte in Bad Köstritz erfolgte geringfügig unter dem Verkehrswert. Die rückfließenden Mittel werden zur Liquiditätsstärkung der Coreo Gruppe und zur Sondierung interessanter Möglichkeiten im aktuellen Marktumfeld verwendet.

Über die Coreo AG

Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein opportunistischer Immobilieninvestor. Investitionen erfolgen vor allem in Wohn- und Gewerbeimmobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial oder bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.

