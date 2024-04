ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Evonik auf 20 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einer eingehenden Analyse des Tierfuttermarktes habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Spezialchemiekonzern angehoben, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den übrigen Geschäftsbereichen erscheine das Wachstumspotenzial aber begrenzt./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 13:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 19:00 / ET

