Ethereum Kurs steigt gen 3.000 Dollar – Anleger sehen Silberstreif wegen US-Inflation

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (USD) kommt unmittelbar nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten an Wert zulegen. Dass der Preisdruck in den USA so ausfällt wie erwartet, ist offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Anleger. In diesem Zusammenhang könnten die jüngsten Zinssenkungsfantasien nun neue Nahrung erhalten haben. Auf Wochensicht kommt der Ethereum Kurs damit aber immer noch auf Minus von rund 2,30 Prozent.

Irritationen wegen US-Erzeugerpreise ziehen schnell vorbei – Fed-Chef bringt keine neuen Erkenntnisse

Bereits am Vorfeld hatten die sogenannten US-Erzeugerpreise zwischenzeitlich für Irritationen gesorgt, welche am Dienstag stärker ausgefallen waren als erwartet. Gegenüber dem Vormonat zog die Erzeugerpreisinflation um 0,5 Prozent an und damit deutlicher als gedacht (0,3 Prozent).

Auch eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell hatte zunächst keine Erholung am Markt einleiten können. Im Hinblick auf die zukünftige Geldpolitik hatte Powell bei einer Rede am Dienstag in Amsterdam zu Geduld aufgerufen. „Das erste Quartal in den Vereinigten Staaten war bemerkenswert für das Fehlen von weiteren Fortschritten bei der Inflationsentwicklung“, hieß es bei Veranstaltung der Foreign Bankers‘ Association. „Wir haben nicht erwartet, dass dies ein glatter Weg sein würde, aber die Inflationsraten waren höher als, wie ich glaube, jeder erwartet hat.“

Weiterhin sollten Anleger einige Reden durch Fed-Vertreter in der laufenden Woche im Auge behalten wie etwa am heutigen Mittwoch mit Kashkari (18:00 Uhr) und Bowman (21:20 Uhr).

