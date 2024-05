Bayer erreicht Aufhebung eines PCB-Urteils in den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern kann in den USA einen juristischen Erfolg im Zusammenhang mit den Altlasten der milliardenschweren Monsanto-Übernahme verbuchen.

Ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Washington hob am Mittwoch ein Urteil aus dem Jahr 2021 über 185 Millionen Dollar Schadenersatz wegen chemischer Verunreinigungen mit polychlorierten Biphenylen (PCB) in einer Schule nordöstlich von Seattle auf. Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass die Vorinstanz die Gesetze des Bundesstaates Missouri, in dem Monsanto seinen Hauptsitz hat, nicht korrekt angewandt habe, so dass die Klagen noch Jahrzehnte nach der Einstellung der PCB-Produktion durch das Unternehmen im Jahr 1977 eingereicht werden konnten.

Bayer hatte argumentiert, das Gesetz schränke die Haftung ein, wenn eine Kontamination außerhalb der Lebensdauer eines Produkts auftrete, die in der Regel zwölf Jahre beträgt. Der Leverkusener Konzern begrüßte den Richterspruch. Dieser lege Fehler der Vorinstanz offen. Bayer werde nun seine juristischen Optionen und die Auswirkungen des Urteils auf ähnlich gelagerte Fälle prüfen. Bayer-Aktien legten am Morgen zu und verbuchten ein Plus von knapp fünf Prozent.

Durch die Entscheidung wurde der Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Der Anwalt der Kläger, Richard Friedman, kündigte an, den Vorgang notfalls neu verhandeln zu wollen. Er hoffe aber, dass der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates in der Berufung das Urteil "einfach wieder in Kraft setzt". Bayer sieht sich etwa 200 ähnlichen Klagen der Schule gegenüber. Kläger hatten die Substanzen unter anderem für Krebs-Erkrankungen verantwortlich gemacht. In einigen dieser Fälle haben die Geschworenen Klägern mehr als 1,7 Milliarden Dollar an Schadenersatz und Strafschadenersatz zugesprochen.

Die US-Regierung hatte die Chemikalien 1979 verboten, nachdem sie einen Zusammenhang mit bestimmten Krebserkrankungen entdeckt hatte. PCB wurden früher in großem Umfang zur Isolierung von Elektrogeräten verwendet und war auch in anderen Produkten wie Dichtungsmassen und Farben enthalten.

Die Monsanto-Tochter Pharmacia, die die inzwischen verbotenen polychlorierten Biphenyle verkauft hatte, wurde 2021 für haftbar erklärt. Drei Lehrer hatten geltend gemacht, Hirnschäden durch PCB erlitten zu haben, das aus Beleuchtungskörpern im Sky Valley Education Center in Monroe, Washington, freigesetzt worden war.

