GNW-Adhoc: Masterworks übertrifft 1-Milliarde-Dollar-Marke bei der Kapitalbeschaffung

^NEW YORK, May 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Masterworks.com, die bahnbrechende

Investmentplattform, die als erste die Verbriefung von Blue-Chip-Kunstwerken ermöglicht hat, gibt stolz bekannt, dass das Unternehmen ein Kapital von mehr als 1 Mrd. USD aufgebracht hat. Durch die Bereitstellung dieser alternativen Anlagen für Kleinanleger ist die Plattform seit ihrer Gründung im Jahr 2017 auf fast eine Million Nutzer angewachsen. Das vom Serienunternehmer Scott Lynn gegründete Unternehmen Masterworks hat die Art und Weise, wie Privatpersonen in Kunst investieren, revolutioniert und über 415 Meisterwerke von berühmten Künstlern wie Banksy, Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama und Picasso erworben. Die Plattform konnte im Jahr 2021 110 Mio. USD bei einer Bewertung von mehr als 1 Mrd. USD in der Serie A einwerben. Scott Lynn, Gründer und CEO von Masterworks, zeigte sich begeistert über das Erreichen dieses Meilensteins. ?Wir sind stolz darauf, diesen Meilenstein zu erreichen, da wir unser Angebot weiter ausbauen und Investoren auf der ganzen Welt über den Kunstmarkt aufklären wollen. Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement, einem weltweiten Publikum anspruchsvolle und leicht zugängliche Investitionsmöglichkeiten in Kunst zu bieten." Masterworks hat seinen Sitz in New York City und beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen wächst weiter und sucht aktiv nach neuen Talenten für sein Team. Über Masterworks Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Matt Sutherland unter msutherland@masterworks.com. Um Investitionsmöglichkeiten zu erkunden oder mehr über Masterworks zu erfahren, besuchen Sie Masterworks (https://www.masterworks.io/).com °