Europas Börsen schwächer - Bilanzen und Inflation im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten bleiben auf Richtungssuche.

Dax und EuroStoxx50 notierten am Dienstagvormittag je 0,2 Prozent schwächer bei 18.700 und 5070 Punkten. Vor der am Mittwoch erwarteten Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex trauten sich viele Investoren nicht aus der Deckung.

"Ein anhaltend hohes US-Zinsniveau ist und bleibt eine der größten Befürchtungen der Marktteilnehmer", sagte Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel. "Wir gehen davon aus, dass diese Woche wieder mit enttäuschten Inflations- und Zinshoffnungen einhergeht und die jüngste Annäherung an neue Allzeithochs an den Aktienbörsen vorerst endet." Die Märkte rätseln derzeit über den Zeitpunkt der Lockerung der US-Geldpolitik. Bei überraschend hoher Teuerung könnte der derzeit noch im Raum stehende September-Termin für die erste Zinssenkung wackeln. Anleger warteten deswegen auch gespannt auf eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Nachmittag.

ZEW-INDEX FÜR DEUTSCHE KONJUNKTUR AUF ZWEI-JAHRES-HOCH

Besser als erwartet fiel die Konjunkturumfrage unter Analysten und Anlegern des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) aus. Das Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten stieg im Mai um 4,2 Punkte auf 47,1 Zähler und damit zum zehnten Mal in Folge. "Das Ergebnis stärkt die Hoffnung, dass die Wirtschaft weiter wächst. Wegen der weiterhin trüben Lagebeurteilung ist aber nur ein Mini-Wachstum in Sicht", sagte Alexander Krüger, Chef-Ökonom bei Hauck Aufhäuser Lampe.

Am Devisenmarkt trat der Euro bei 1,0786 Dollar auf der Stelle, während das britische Pfund um 0,2 Prozent auf 1,2530 Dollar absackte. Der Chefvolkswirt der Bank of England, Huw Pill, sagte, die Annahme sei nicht abwegig, dass im Laufe des Sommers möglicherweise genug Vertrauen bestehe, um Zinssenkungen in Betracht zu ziehen.

RHEINMETALL UND BRENNTAG ENTTÄUSCHEN - DELIVERY HEBEN AB

Die Anleger hatten auch eine Reihe von Firmenbilanzen zu verdauen. Größter Dax-Verlierer waren Brenntag. Bei den Titeln ging es bis zu 9,5 Prozent auf ein Sechs-Monats-Tief von 70,42 Euro nach unten. Der Spezialchemiekonzern verzeichnete einen Gewinneinbruch. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) habe die Firma die Analystenschätzungen von 279 Millionen Euro verfehlt, wie Experten von Jefferies kommentierten. Aktien von Rheinmetall fielen um 5,8 Prozent, nachdem der Rüstungskonzerns im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückblieb.

Rasant aufwärts ging es hingegen für Delivery Hero. Die Aktien gewannen mehr als 21 Prozent. Uber steigt bei Delivery Hero ein und nimmt dem Essenslieferanten seine Taiwan-Tochter ab. Der Deal sei eine positive Überraschung, sagte ein Börsianer.

ANGLO AMERICAN FALLEN NACH AUFSPALTUNGSPLÄNEN

Enttäuschende Quartalszahlen machten Agfa-Gevaert zu schaffen. Die Anteilsscheine des auf bildgebende Systeme wie Röntgenaufnahmen spezialisierten Konzerns rutschten um 16 Prozent auf 1,14 Euro ab. "Ein Fehlschlag auf ganzer Linie", schrieben die ING-Analysten zu den vorgelegten Zahlen.

Nicht gut an kamen auch die Aufspaltungspläne von Anglo American. Die Aktien des Bergbaukonzerns sackten in London um mehr als drei Prozent ab. Anglo versucht derzeit, ein Übernahmeangebot des weltgrößten Bergbaukonzerns BHP abzuwehren.

