DAX® - Luftholen vor dem nächsten Aufwärtsimpuls

Nach den neuen Rekordständen vom Donnerstag und Freitag gönnt sich der DAX® im bisherigen Wochenverlauf eine Verschnaufpause. Ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 18.846 Punkten blieb das Aktienbarometer also (bisher) schuldig. Unter dem Strich zollen die deutschen Standardwerte also dem oberen Bollinger Band (akt. bei 18.852 Punkten) Respekt. Dennoch trägt das aktuelle Durchatmen konstruktive Züge. Dazu trägt nicht zuletzt der gestern auf Tagesbasis ausgeprägte „Hammer“ bei. Interessanterweise liegt in der kürzeren Frist auf Stundenbasis das äquivalente Candlestickmuster vor. Gleichzeitig kann hier das jüngste Durchatmen als klassische Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Per Saldo bleiben wir deshalb bei unserer Einschätzung „trendfolgend – long“. Oberhalb des o. g. Allzeithochs definieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Verschnaufpause bei 18.926 Punkten bzw. die runde 19.000er-Marke die nächsten Anlaufziele. Übergeordnet kann die Kursentwicklung seit März sogar als seitliche Schiebezone mit einem rechnerischen Kursziel von rund 19.500 Punkten interpretiert werden. Das alte Allzeithoch bei 18.567 Punkten steckt indes eine erste wichtige Haltemarke ab.

DAX® (1 Hour)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

