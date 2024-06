DAX® - Diese Marken sollten Sie kennen!

Gestern gab es zum DAX® zu viel zu sagen … für zu wenig Platz. Deshalb konnten wir nicht auf die Börsenstimmung eingehen. Den Blick auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) holen wir entsprechend heute nach. In der vergangenen Woche hat der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern deutlich zugenommen, während der Prozentsatz der Optimisten gleichgeblieben ist. Unter dem Strich hat also eine Abkühlung des Sentiments stattgefunden, was wir durchaus konstruktiv werten. Charttechnisch konnte der DAX® seine zwischenzeitlichen Kurszuwächse gestern dennoch nicht ganz über die Ziellinie retten. Damit bleibt es bei den deutschen Standardwerten bei den bekannten Leitplanken: Als solche definieren wir unverändert auf der Unterseite die Kombination aus dem jüngsten Verlaufstief (18.394 Punkte) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.345 Punkten). Dagegen ist nach Norden ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 18.893 Punkten nötig, um bei dem Aktienbarometer wieder eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen. Rückenwind kommt weiter aus den USA, wo sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® jeweils neue Rekordlevel verbuchen konnten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

