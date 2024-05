Europa-Geschäft gibt Deutscher Telekom Rückenwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Unterstützt von einem kräftigen Gewinnplus im Europa-Geschäft hat die Deutsche Telekom Umsatz und Betriebsergebnis erneut gesteigert.

Die Konzernerlöse legten währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro zu, wie der Bonner Konzern am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn wuchs um 5,8 Prozent und damit etwas stärker als vom Unternehmen befragte Analysten prognostiziert hatten. Dank robuster Service-Umsätze im Festnetz und Mobilfunk sei der Betriebsgewinn in Europa um 8,1 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Dies sei das 25. Plus in Folge und der höchste Wert in diesem Zeitraum.

Auf dieser Basis bekräftigte die Telekom ihre Gesamtjahresziele. Für 2024 stellt das Unternehmen einen Anstieg des Betriebsgewinns um sechs Prozent auf 42,9 Milliarden Euro in Aussicht. Der Cash Flow soll um 16 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro klettern.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)