Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um den Öldienstleister SLB. Die Aktie ist in den letzten Monaten deutlich schwächer als der Energiesektor oder der S&P 500. Trotzdem sieht es fundamental nach wie vor gut aus. Kann die am stärksten geshortete Aktie im Energie-Sektor nun ein guter Kauf sein?

