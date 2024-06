ANALYSE-FLASH: UBS hebt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 234 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 219 auf 234 Euro angehoben. Der Rückversicherer dürfte eine aktiv erwartete Sturmsaison relativ unbeschadet überstehen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe die unterdurchschnittliche Kursentwicklung die Papiere wieder auf das durchschnittliche Bewertungsniveau der vergangenen fünf Jahre geführt. Chancen und Risiken hielten sich etwa die Waage./ag/zb

