Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt weiter vorantreiben. Wie viel die erwarteten Kursgewinne am Ende wert sind, wird sich jedoch wohl erst am Nachmittag entscheiden, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach erstmals seit fast fünf Jahren die Leitzinsen senken wird.

Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax den Leitindex Dax 0,25 Prozent höher auf 18.623 Punkten. Am Dienstag war er zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gesunken. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls höher erwartet.

Die EZB dürfte am frühen Nachmittag erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen um einen Viertelpunkt senken. Das erwarten nahezu alle der rund 60 von Bloomberg befragten EZB-Experten, auch wenn es am Aktienmarkt zuletzt durchaus auch Zweifler an einer Zinswende zum jetzigen Zeitpunkt gab.

US-Börsen legen am Mittwoch zu

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben es am Mittwoch nach einer zunächst uneinheitlichen Entwicklung allesamt ins Plus geschafft. Sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 erreichten Rekordhochs. Während der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex mit einem Plus von 2,04 Prozent auf 19.035 Punkte aus dem Handel ging, legte der marktbreite Index letztlich um 1,2 Prozent auf 5.354 Punkte zu.

Im Fokus stand der Halbleiterkonzern Nvidia, dessen Marktkapitalisierung erstmals die Marke von drei Billionen US-Dollar erreichte. Derweil hinkte der Leitindex Dow Jones Industrial den anderen Indizes mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 38.807 Punkte klar hinterher.

Auch asiatische Börsen im Plus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundlichen Vorgaben von den US-Börsen sorgten auch dort für Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,6 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index ebenfalls um 0,6 Prozent nach oben. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,4 Prozent.

Aktien- und Anleiheindizes gestern

Index Indexstand (in Punkten) Veränderung (in Prozent) Dax 18.576 +0,93 EuroStoxx 50 5.036 +1,66 Stoxx50 Europe 4.530 +1,14 Dow Jones 38.807 +0,25 S&P 500 5.354 +1,18 Nasdaq 100 19.035 +2,04 Bund-Future 130,54 -0,09

Devisen gestern

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,089 +0,16 Dollar in Yen 155,84 -0,17 Euro in Yen 169,66 -0,0

Rohöl gestern

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung (in Dollar) Brent 78,79 +0,38 WTI 74,55 +0,48

Umstufungen von Aktien

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 51 (65) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 52 (51) EUR - 'BUY'

GOLDMAN NIMMT BHP GROUP MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 2400 PENCE

GOLDMAN STARTET CVC CAPITAL MIT 'BUY' - ZIEL 20,70 EUR

JPMORGAN STARTET CVC MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 19,50 EUR

Termine Unternehmen

10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 DEU: DWS Group Hauptversammlung (online), Frankfurt/M.

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/24

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Handelsbilanz 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

(mit Material von dpa-AFX)