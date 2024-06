NVIDA Split | Apple Entwicklerkonferenz | Amazon AWS Konferenz | Europawahl

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Auch in den USA werden die Schlagzeilen durch den Rechtsruck der Europawahl dominiert. Wie dem auch sei, hält sich der Effekt auf die Wall Street in Grenzen. Das Frankreich Parlamentswahlen ausruft, wird als größtes Risiko gesehen. Macron riskiert bei einem Vormarsch der Le Pen-Partei das Land bis zu den Präsidentschaftswahlen zu Lähmen. Der Montag startet an der Wall Street ruhig, mit wenigen wichtigen Schlagzeilen. Die Aktien von NVIDIA werden heute erstmals auf Basis des Splits gehandelt. Außerdem beginnt die Apple-Entwicklerkonferenz. Diese Woche beinhalten viele Highlights. Am Mittwoch werden zuerst die Mai-Verbraucherpreise gemeldet, gefolgt von der FED-Entscheidung um 20h MEZ. Basierend auf dem Optionsmarkt, sollten sich der S&P 500 in Reaktion auf die Inflationsdaten rund 1,25 Prozent in die ein oder andere Richtung bewegen.



00:00 Intro

00:23 Europawahl

01:30 Apple Entwicklerkonferenz

03:08 Amazon | Nvidia

04:55 Ausblick morgen (u.a. Oracle) | AMD

06:45 Wochenausblick (Verbraucherpreise, FED Tagung u.a.)

09:22 Wetten gegen Staatsanleihen der Euroländer

10:50 Forderung des IWF

11:50 Politische Schlagzeilen (u.a. China & Russland)

13:05 CrowdStrike | S&P 500 neu aufgestellt

14:10 Tesla

16:03 Ausblick (AI-Werte, Boeing u.a.)

17:05 Southwest Airlines | Walgreens

18:05 Diamond Offshore | Occidental Petroleum



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke