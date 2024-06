Silber - Die absoluten Schlüsselmarken

Ende Mai hatte der Silberpreis mit 32,51 USD ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Seither atmet das Edelmetall einmal durch und hat dabei die alten Hochpunkte aus den Jahren 2020 und 2021 zurückgetestet. Trotz der jüngsten Verschnaufpause fällt die Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf mit + 24 % überaus positiv aus. Aus unserer Sicht lohnt sich derzeit für Anlegerinnen und Anleger der Blick auf den Point & Figure-Chart besonders. Diese Chartdarstellungsform filtert kleinere Gegenbewegungen heraus und trägt damit dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse in besonderer Weise Rechnung. „x“-Spalten signalisieren dabei steigende Notierungen, während „o“-Spalten fallende Kurse anzeigen. Auf Point & Figure-Basis lassen sich oftmals die wichtigsten Leitplanken sehr klar definieren. Zuletzt kam es bei dieser, in Europa etwas in Vergessenheit geratenen Chartart, zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken. Im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns gilt es also in Zukunft, einen Rückfall unter die Marke von 29 USD unbedingt zu verhindern. Ein Anstieg über das Level von 31,50 USD würde dagegen das jüngste Durchatmen wieder beenden und für eine Fortsetzung des Silber-Aufwärtstrends sprechen.

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.