EQS-Media / 11.06.2024 / 09:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Your Family Entertainment AG: Fix&Foxi TV erweitert sein Programmportfolio mit der beliebten Animationsreihe "Om Nom Geschichten"

Your Family Entertainment erwarb die Rechte von ZeptoLab

Die neue Animationsreihe ist ab sofort bei Fix&Foxi TV verfügbar

Laurence Robinet: „Mit den Om Nom Geschichten bieten wir unseren jungen Zuschauern noch mehr hochwertige und lehrreiche Inhalte.“

München, den 11. Juni 2024

Gute Nachricht für alle Fans von Fix&Foxi TV: Der beliebte Kinder- und Familiensender zeigt ab sofort die weltweit gefeierte Animationsreihe "Om Nom Geschichten", die Your Family Entertainment AG (YFE) von der renommierten Entwicklerfirma ZeptoLab erworben hat. Alle Zuschauer von Fix&Foxi TV dürfen sich auf die spannenden und lehrreichen Abenteuer des liebenswerten Om Nom, dem grünen Wesen mit unersättlichem Appetit auf Süßigkeiten, freuen.

"Om Nom Geschichten" hat sich seit seiner Einführung als ein Phänomen in der digitalen Unterhaltung für Kinder etabliert. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Humor, Herz und lehrreichen Momenten spricht Om Nom ein breites Publikum an und liefert dabei wichtige Botschaften über Freundschaft, Neugier und Problemlösung.

Die erfolgreiche Akquisition von "Om Nom Geschichten" für Fix&Foxi TV unterstreicht das kontinuierliche Engagement der YFE, hochwertige und ansprechende Inhalte für Kinder und Familien weltweit bereitzustellen.

Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei Your Family Entertainment: „Wir sind begeistert, die spannenden Om Nom Abenteuer ab sofort in unserem Programm zu haben. Damit bieten wir unseren jungen Zuschauern und Familien neuen Held:innen und immer mehr unterhaltsame und lehrreiche Inhalte.“

“Wir freuen uns sehr, Om Nom Geschichten zu Fix&Foxi TV zu bringen. Wir hoffen, dass Om Noms Abenteuer Zuschauer aller Altersgruppen begeistern und unterhalten werden, und wir könnten nicht glücklicher sein, unsere Animationsserie mit dem wunderbaren Publikum von Fix&Foxi TV zu teilen!" - sagt Anna Shchur, Executive Producer und Leiterin der Animationsabteilung bei Zeptolab.

Über ZeptoLab UK Limited

ZeptoLab UK Limited ist ein renommiertes Spieleunternehmen mit weltweiter Präsenz. Nach dem Erfolg der Cut the Rope-Spiele, die über 1,7 BLN Mal heruntergeladen wurden, veröffentlichte das Unternehmen King of Thieves, C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars und Bullet Echo, massive Multiplayer-Mobiltitel, die bisher zusammen mehr als 300 MLN heruntergeladen wurden. Alle diese Spiele können auf allen wichtigen mobilen Plattformen gespielt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf iOS und Android.

Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE), mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Über Fix&Foxi TV

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert „kids safe“ und „brand safe“.

Empfang von Fix&Foxi TV

Deutschland: u.a. 1&1, AEP Plückhahn, Amazon Fire TV App, Amazon Prime Video, AWE, Datel Dessau, Deutsche Glasfaser, M7, M-net, NetCologne, New.SW, Pÿur, O2 Powered by Waipu TV, RFT Kabel Brandenburg, Save TV, S+K Halle, Telekom Deutschland, Waipu TV, Wilhelm.tel, Willy.tel, Vodafone / Luxemburg: Post Telecom, Visual Online, Tango TV / Österreich: u.a. A1, CableLink/Salzburg AG, HD Austria, H3G, Kabelplus, KTV Lampert, LIWEST, M7, Magenta AT, Ocilion, Salzburg AG, SimpliTV, Stadtwerke Judenburg / Schweiz: u.a. Digital Cable Group, Quickline, M7, Ocilion, Salt, Swisscom/blue TV

Kontakt Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: michael.huber@yfe.tv

www.yfe.tv

Ralph Fürther

Tel: +49 (0) 171 4859871

E-Mail: ralph@3winters.de

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG

Schlagwort(e): TV/Radio

11.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Türkenstraße 87 80799 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1921693

Ende der Mitteilung EQS-Media

1921693 11.06.2024 CET/CEST