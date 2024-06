Volkswagen - Nachteile von EU-Zöllen überwiegen Vorteile

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen hat die von der EU angekündigten Strafzölle auf Elektroautos (BEV) aus China kritisiert.

"Für die aktuelle Nachfrageschwäche für BEV-Fahrzeuge in Deutschland und Europa ist der Zeitpunkt der Entscheidung der EU-Kommission nachteilig", erklärte ein VW-Sprecher am Mittwoch. "Die negativen Auswirkungen dieser Entscheidung überwiegen den etwaigen Nutzen für die europäische und insbesondere die deutsche Automobilindustrie." VW lehne Ausgleichszölle ab. Europa brauche ein regulatorisches Umfeld, in dem die Automobilindustrie in der Transformation zur E-Mobilität und zur Klimaneutralität gestärkt werde.

Aus dem VW-Konzern sei nur ein Modell der spanischen Tochter Cupra betroffen, das aus China nach Europa eingeführt werde, ergänzte der Sprecher. Darüber hinaus gebe es keine Pläne, E-Autos aus China zu importieren.

