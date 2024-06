Heidelberg Materials-Aktie: Verkauf, Halten oder Nachkauf bei 100 Euro?

Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) ist vielen Value-Investoren ein Begriff. Schließlich ist das Unternehmen Weltmarktführer bei Zuschlagstoffen und Transportbeton. Bei Zement ist es die Nummer 2 auf dem Weltmarkt.

Zudem handelt es sich um eine bereits gut konsolidierte Branche. Übernahmen haben die Branche in der Vergangenheit geprägt und zu entsprechenden Schuldenbergen bei den Top-Playern geführt. Doch die Cashflows sind stark und in Zeiten des konjunkturellen Aufschwungs funktionieren Beton-Aktien wie Heidelberg Materials wie Gold in Krisenzeiten.

Das Umfeld könnte besser sein, aber Aktienkurs und Bewertung zeigen eine klare Richtung

Auch wenn das Umfeld für Heidelberg Materials derzeit noch nicht optimal sein mag, lässt der Aktienkurs bereits auf bessere Zeiten hoffen. Mit knapp unter 100 Euro sind die Höchststände vor der Finanzkrise aber nicht mehr weit entfernt.

Die Bewertung erscheint derzeit hingegen äußerst attraktiv. Laut Morningstar wird das Unternehmen mit einem erwarteten KGV von gerade einmal neun gehandelt. Das PEG-Ratio liegt bei gerade einmal 0,7 und eine erwartete Dividendenrendite von knapp über 3 % erscheint attraktiv (Stand: 21.5.24, Morningstar).

Wichtige Erkenntnisse aus dem ersten Quartal 2024

Zuletzt wurde dabei ein solider Wachstumsausblick geliefert, auch wenn der Umsatz aufgrund eines starken Vorjahresquartals um 8 % auf 4,5 Mrd. Euro zurückging. Positiv ist jedoch zu vernehmen, dass die operative Marge deutlich auf 12,1 % gestiegen ist.

Mit der Übernahme der ACE Group, dem größten Anbieter von Flugasche-Pulver im Wachstumsmarkt Malaysia, wurde zudem das anorganische Wachstum in Asien forciert.

Ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,2 Mrd. Euro soll dem Aktienkurs im zweiten Quartal 2024 weiteren Rückenwind verleihen. Mit einer Dividende von 3 Euro erhalten die Aktionäre bereits 15 % mehr als im Vorjahr.

Ausblick für 2024 von Heidelberg Materials bestätigt

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Heidelberg Materials weiter ein Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit in einem Korridor von 3 bis 3,3 Mrd. Euro. Die Rendite auf das operativ eingesetzte Kapital (ROIC) soll bei rund 10 % liegen.

Unter dem Strich geht das Management damit von einer Stabilisierung der Branchennachfrage auf niedrigem Niveau aus, die eine gute Basis für künftiges Wachstum bilden kann. Am Ende dürfte aber die Entwicklung der weltweiten Baubranche den entscheidenden Wachstumsimpuls geben.

Fazit zu Heidelberg Materials-Aktie

Die Heidelberg Materials-Aktie ist zweifellos ein solider Wert. Vor allem die weltweit starke Marktpositionierung überzeugt. Aber auch die derzeitige Bewertung kann als attraktiv angesehen werden – und das, obwohl der Aktienkurs in den letzten Quartalen schon außerordentlich stark gestiegen ist.

Das Wachstumspotenzial spiegelt sich dabei noch nicht ganz in den Zahlen wider. Kurzfristig belastet sogar ein Umsatzrückgang aufgrund eines starken Vorjahresquartals. Dennoch zeigen die Kostensenkungsprogramme Wirkung. Insbesondere bei einer stärkeren Konjunktur könnten diese Effekte als Katalysator wirken. Das neu aufgelegte Aktienrückkaufprogramm dürfte dann ein Übriges tun.

Der Artikel Heidelberg Materials-Aktie: Verkauf, Halten oder Nachkauf bei 100 Euro? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Heidelberg Materials. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024