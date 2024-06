EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SMA Solar Technology AG korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024



18.06.2024 / 22:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMA Solar Technology AG korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024

Niestetal, 18. Juni 2024 – Die SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Umsatz zwischen 1.550 Mio. Euro und 1.700 Mio. Euro (vorher: 1.950 Mio. Euro und 2.220 Mio. Euro) und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 80 Mio. Euro und 130 Mio. Euro (vorher: 220 Mio. Euro und 290 Mio. Euro). Gemäß der geltenden Rechnungslegungsstandards werden im Rahmen der Erstellung des Halbjahresabschlusses etwaige Veränderungen der bilanziellen Abschreibungen bewertet und bei Bedarf berücksichtigt.

Grund für die Anpassung der Prognose ist neben einem anhaltend volatilen Markt der verzögerte Anstieg des Auftragseingangs infolge der weiterhin hohen Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren. Daraus ergibt sich eine unter den Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions. Hinzu kommt eine neue Unsicherheit im Markt durch den Ausgang der Europawahlen und die am 5. November anstehenden Wahlen in den USA. Das Segment Large Scale & Project Solutions entwickelt sich weiterhin im Rahmen der Erwartungen. Hier geht der Vorstand für das Gesamtjahr nach wie vor von einem starken Anstieg bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahr aus.

Der Halbjahresbericht 2024 wird planmäßig am 8. August 2024 veröffentlicht.

Kontakt:

Viona Brandt

Investor Relations

viona.brandt@sma.de

Tel.: +49 175 93 93 320

Ende der Insiderinformation

18.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SMA Solar Technology AG Sonnenallee 1 34266 Niestetal Deutschland Telefon: +49 (0)561 / 9522 - 0 Fax: +49 (0)561 / 9522 - 100 E-Mail: info@sma.de Internet: http://www.sma.de ISIN: DE000A0DJ6J9 WKN: A0DJ6J Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1928107

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1928107 18.06.2024 CET/CEST