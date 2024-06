DAX 40 Wochenausblick: Frankreich-Wahlen und US-Preisdaten im Fokus

In der neuen Handelswoche dürften insbesondere die anstehenden Frankreich-Wahlen ihre Schatten vorauswerfen. Neben einigen Reden durch verschiedene Fed-Vertreter gilt es auch Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks im Auge zu behalten.

Angesichts andauernder geldpolitischer Unsicherheiten könnten sich Investoren in eine Abwartehaltung begeben.

ifo-Index könnten anziehen – Fed-Notenbanker in dieser Woche erneut im Fokus

Bereits am Montagmorgen dürfte der vielerorts beachtete ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Juni ab 10:00 Uhr auf Interesse stoßen. Ökonomen erwarten gegenüber dem Vormonat ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Punkten auf 89,7 Zähler.

