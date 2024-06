IRW-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT gibt Wertberichtigung und Risikobereinigung für Buchberger und UMS bekannt

IRW-PRESS: UMT United Mobility Technology AG: UMT gibt Wertberichtigung und Risikobereinigung für Buchberger und UMS bekannt

München (25.06.2024 / IRW-Press) - Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) gibt eine Wertberichtigung für beide Buchberger-Gesellschaften und für die UMS United Mobile Services GmbH ("UMS GmbH") im Jahresabschluss 2023 bekannt. Die Anteile an der Buchberger-Gruppe (Buchberger Baugeräte Handel GmbH sowie Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH) werden von TEUR 15.300 um TEUR 15.200 auf TEUR 100 abgeschrieben.

Die Gründe für diese strategische Entscheidung werden im Folgenden erläutert.

Unsicherheit auch bei Sieg in 2. Instanz

Hinsichtlich der Beteiligung an den beiden Buchberger-Gesellschaften und dem damit verbundenen Rechtsstreit rechnet die UMT AG zwar grundsätzlich mit einem für sie im Ergebnis positiven Urteil in München. Jedoch ist der Zeitpunkt dieser Entscheidung aus heutiger Sicht aber nur sehr schwer einschätzbar. Selbst bei einem positiven Ausgang in der 2. Instanz unterliegt das Engagement weiteren Rechtsunsicherheiten, wie etwa ein Gang zum Bundesgerichtshof. Die Gesellschaften sind heute und für einen nicht absehbaren Zeitraum für die UMT AG nicht verwendbar. Hinzu kommt, dass das Thema insgesamt komplex und schwer zu vermitteln und eine weitere Wartezeit auf eine Gerichtsentscheidung weder Aktionären noch Investoren der UMT AG weiter zuzumuten ist.

Wirtschaftliche Unsicherheit & fehlende Transparenz

So unsicher wie die Rechtslage ist auch die wirtschaftliche Situation der beiden Gesellschaften für die UMT AG nicht transparent. Die UMT AG hat keinen Zugriff auf die beiden Buchberger-Gesellschaften und deshalb keine Einsichtnahme in deren Jahresabschluss oder auf weitere wichtige Informationen wie beispielsweise Planungen, die für eine Bewertung wichtig sind. Diese Umstände sprechen auch für die Abschreibung.

Fehlende strategische Bedeutung

Wie wir bereits kommuniziert haben, wird sich die UMT AG auf digitales und skalierbares Wachstum konzentrieren. Das Geschäftsmodell, wie es mit Buchberger damals verbunden war, entspricht nicht mehr dieser Strategie.

Kapitalmarkt hat Maßnahme eingepreist

Zu guter Letzt hat auch der Kapitalmarkt diese Maßnahme im Kursniveau der UMT AG bereits vollständig vorweggenommen.

Die Entscheidung für die Abschreibung der Beteiligung an der UMS GmbH von TEUR 8.486 um TEUR 5.600 auf TEUR 2.886 wurde auf Grundlage der durchgeführten Bewertung aus Vorsichtsgründen aufgrund der umzusetzenden Neuausrichtung der Gesellschaft sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Lage getroffen. Damit ein nachhaltiger Erfolg entstehen kann, mussten erhebliche Investitionen getätigt und die Kapazitäten entsprechend ausgebaut werden. Die Investitionen in das operative Geschäft zielen darauf ab, die Ertragskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und werden sich zukünftig positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken.

"Die Börse kauft Zukunft - sie kauft Potenzial für Wertentwicklung und Dividenden. Und solange dieses Potenzial nicht klar ersichtlich ist, kauft sie nicht. Mit den Wertberichtigungen schaffen wir mögliche stille Reserven, bereinigen konsequent Risiken und ermöglichen damit eine Erholung des Aktienkurses. Wir können vorwärtsorientierte Gespräche mit Investoren führen und werden auch wieder in die Lage versetzt, mit Unternehmen zu sprechen, um diese zu akquirieren. Darüber hinaus tragen die in Angriff genommen Vertriebsaktivitäten der UMS bereits erste Früchte", erläutert Erik Nagel, Vorstand der UMT AG.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als innovatives Unternehmen vor allem für die Integration maßgeschneiderter Lösungen im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Der eigenentwickelte Payment Hub, KI und Blockchain ermöglicht der UMT AG, in dem stark wachsenden und nachgefragten Segment der Supply Chain Management Lösungen erfolgreich zu sein. Hierbei liegt der Fokus auf digitalen und skalierbaren Lösungen für das B2B-Segment. Zusätzlich strebt die UMT AG neben organischem Wachstum an, durch gezielte Akquisition von Unternehmen sowohl Kunden als auch Technologien aufzunehmen. Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen, die zur digitalen Transformation des Mittelstands beitragen.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

