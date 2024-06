Arbeitsagenturen: Keine Besserung am Arbeitsmarkt in Sicht

Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach Einschätzung der Arbeitsagenturen keine Besserung in Sicht.

In der monatlichen Umfrage des IAB-Forschungsinstituts bleiben die Erwartungen zur Beschäftigung zwar im positiven Bereich, aber der Ausblick zur Arbeitslosigkeit bleibt pessimistisch. "Die Beschäftigung steigt weiter, das ist bemerkenswert", sagte Enzo Weber vom IAB. "Mehr als Kurs halten ist aber nicht zu erwarten." Eine Trendwende hin zum Abbau der gestiegenen Arbeitslosigkeit sei nicht in Sicht.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt am Freitag die Arbeitslosenzahlen für Juni bekannt. Im Mai war die Zahl zwar auf 2,723 Millionen zurückgegangen, blieb damit aber wie in den Vormonaten deutlich unter der für das Frühjahr üblichen Abnahme. Es waren 179.000 Menschen mehr arbeitslos als ein Jahr zuvor. Maßgeblich dafür ist nach Einschätzung der BA die schwache Konjunktur in Deutschland.

Daher halten sich die Unternehmen auch mit Neueinstellungen zurück. "Auftragsmangel hält viele Unternehmen davon ab, Personal aufzubauen", sagte Klaus Wohlrabe vom Münchner Ifo-Institut. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im Juni auf 95,9 Punkte, nach 96,3 Punkten im Mai. "Am ehesten stellen noch die Dienstleister ein", sagte Wohlrabe.