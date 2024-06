Rolle rückwärts beim Dax - Eröffnungskurs nur mit allen Werten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Deutsche Börse macht bei der Berechnung des Dax am Morgen eine Rolle rückwärts.

Vom 22. Juli an müssen wieder erst die Kurse aller 40 Einzelwerte vorliegen, ehe der deutsche Leitindex berechnet wird, wie der Börsenbetreiber am Donnerstag mitteilte. Seit März hatte die Börse den ersten Dax-Stand schon berechnet, wenn nach dem Handelsstart um 9.00 Uhr nur ein Kurs vorlag - von den übrigen Werten wurden dann noch die Schlussstände vom Vortag in den Index einbezogen. Doch das stieß auf Widerstand von Anbietern strukturierter Produkte, die etwa Knock-out-Zertifikate auf den Dax begeben haben und auf genaue Indexstände angewiesen sind, wie ein Börsen-Sprecher am Donnerstag sagte.

Spätestens um 9.06 Uhr soll es aber einen ersten Dax-Stand geben. Wenn bis dahin ein Index-Wert noch nicht gehandelt wurde, wird nur für diesen der Vortageswert in die Berechnung einbezogen. Im Schnitt seien in den vergangenen zehn Jahren zwei Minuten und 13 Sekunden nach dem Handelsstart vergangen, bis alle Aktien im Dax gehandelt wurden, sagte der Sprecher.

Für die übrigen Indizes der Dax-Familie - MDax, SDax und TecDax - gelten leicht abgewandelte Regeln: Bei ihnen müssen mindestens drei Viertel aller Werte gehandelt worden sein, bevor der Index festgestellt wird, beim MDax also 38, beim SDax 53 und beim TecDax 23. Spätestens um 9.06 Uhr soll es aber auch hier einen ersten Stand geben, wie der Sprecher erläuterte.

Bei der im Frühjahr ebenfalls geänderten Berechnung des Dax-Schlussstandes soll es dagegen bleiben. Der Xetra-Handel wird zwar wie gehabt um 17.30 Uhr beendet, die letzten Kursbewegungen werden aber bis 18 Uhr in die Indexberechnung einbezogen. Vorher hatte die Börse den Xetra-Schlusskurs bereits mit dem Ende der Schlussauktion wenige Minuten nach 17.30 Uhr festgestellt.

