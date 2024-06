Ein Toter bei Einsturz von Flughafen-Dach in Neu-Delhi

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Neu-Delhi (Reuters) - Beim Einsturz eines Daches am Flughafen von Neu-Delhi ist ein Mensch getötet worden.

Starke Regenfälle und Winde sorgten für Störungen im Flugbetrieb und überflutete Straßen in der indischen Hauptstadt. Ein Teil des Dachs und eines Stützbalkens im Abflugbereich von Terminal 1 sei eingestürzt und Flugverbindungen seien vorübergehend eingestellt worden, sagte Indiens Luftfahrtminister Kinjarapu Rammohan Naidu am Freitag zu Reportern. Das gesamte Terminal, eines von dreien am größten und verkehrsreichsten Flughafen des Landes, wurde evakuiert und eine Untersuchung angeordnet. Nach Feuerwehr-Angaben kamen acht Verletzte ins Krankenhaus. Bilder indischer Fernsehsender zeigten ein Taxi, das unter einer zerstörten Metallsäule im Eingangsbereich des Terminals zerquetscht worden war.

Der deutsche Flughafenbetreiber Fraport hält zehn Prozent an dem Airport und ist nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem Flughafen. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden großen Luftfahrtmärkten der Welt. Allein der Inlandsflugverkehr erreichte laut Regierungsdaten 2023 einen Rekord von 152 Millionen Passagieren.

