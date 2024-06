GNW-Adhoc: Tongwei stellt Module der Serie TNC-G12/G12R auf der Intersolar Europe 2024 vor

^MÜNCHEN, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tongwei Solar

(https://en.tongwei.com.cn/), das erste in Fortune Global 500 gelistete PV- Unternehmen weltweit, hat sein Debüt auf der Intersolar Europa perfekt geliefert und seinen Erfolg mit einer großartigen Gala unter dem Motto ?Shine on Munich" gefeiert. Auf der Messe präsentierte Tongwei die Modulserie TNC-G12/G12R, die sich durch zahlreiche Vorteile wie hohe Effizienz, niedrige Temperaturkoeffizienten und minimale Degradation auszeichnen. Mit den Vorteilen einer strengen Qualitätskontrolle der eingehenden Materialien werden für die Modulserie TNC- G12/G12R selbst entwickelte und produzierte Solarzellen verwendet, die eine Ära der hohen Ausbeute mit verbesserter Qualität und Effizienz in der Branche einläuten. Tongwei veröffentlichte außerdem seinen ESG-Bericht 2023 mit dem Titel ?Together to win" (Für ein gemeinsames Gewinnen) und erhielt Zertifizierungen von KIWA- PVEL, BSI und Fitch. Die Veranstaltung stieß bei den Partnern auf großes Interesse und führte zu Kooperationsvereinbarungen mit Kunden wie Econergy, KP Solar Group SMLLC, Wattkraft, EEN und Nordic Sun & PTE. Inmitten der Aufregung um die Intersolar Europa sowie die Fußball-EM 2024 veranstaltete Tongwei die Gala ?Shine On Munich". Fr. Liu Shuqi, Vorsitzende und CEO von Tongwei, lud die Fußballlegende Massimo Ambrosini und mehr als 200 Kunden zur ?Fußballnacht" von Tongwei ein, die die Welten des Sports und der nachhaltigen Energie miteinander verband und eine unvergessliche Feier zu Ehren des Fortschritts in der Photovoltaikbranche schuf. Neben dem geselligen Austausch mit Herrn Ambrosini brachte Fr. Liu Shuqi den Gästen im Laufe der Veranstaltung auch die Vision von Tongwei näher: ?Tongwei bleibt der Langfristigkeit verpflichtet und widmet sich mit Professionalität der Herstellung jedes Moduls für unsere Kunden weltweit." Der proaktive Ansatz von Tongwei, nachhaltige Energielösungen zu fördern, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, globale Innovationen voranzutreiben und neue Maßstäbe in der Photovoltaikbranche zu setzen. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f6b58b7- 6d98-4a85-8853-fa205c1576e4 °