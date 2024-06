IRW-News: Max Power Mining Corp.: Stephan Séjourné verstärkt das Max Power Team im Bereich Natürlicher Wasserstoff

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: Stephan Séjourné verstärkt das Max Power Team im Bereich Natürlicher Wasserstoff

Vancouver, BC - 28. Juni 2024 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, bekannt zu geben, dass Mr. Stephan Séjourné, P.Geo., als wissenschaftlicher Berater für natürlichen Wasserstoff zu MAX Power gestoßen ist.

MAX Power befindet sich mitten in einem umfangreichen Landerwerbsprogramm, in dessen Rahmen ein erstklassiges Portfolio an natürlichen Wasserstoffzielen aufgebaut wird. Die Fachkenntnisse von Herrn Séjourné in diesem Sektor und seine Vertrautheit mit Quebec tragen dazu bei, dass MAX Power unter den börsennotierten Unternehmen, die auf die ersten natürlichen Wasserstoffentdeckungen Nordamerikas abzielen, eine Vorreiterrolle einnimmt.

Herr Séjourné ist CEO und Gründer von Enki GeoSolutions mit Sitz in Montreal und einer der Hauptautoren von sechs kürzlich veröffentlichten bahnbrechenden Forschungsberichten über natürlichen Wasserstoff, die für die Regierung von Quebec erstellt und von dieser finanziert wurden.

Herr Séjourné kommentierte: "Der Sektor des natürlichen Wasserstoffs bietet unglaublich spannende Möglichkeiten und könnte unser Denken über Energie verändern. Ich freue mich, dem Team beizutreten, das sich durch die strategische Allianz von MAX Power mit Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd. zu einem Weltklasse-Team für natürlichen Wasserstoff entwickelt hat."

Kommentar des CEO von MAX Power:

Herr Rav Mlait, CEO von MAX Power, erklärte: "Herr Sejourne ist eine hervorragende Ergänzung unseres Natural Hydrogen-Teams und verschafft uns außerdem ein stärkeres Standbein in Quebec, das für uns ein wichtiges Gebiet ist. Stephan und Peter Lauder, unser leitender Geologe in Quebec City, arbeiten eng zusammen und geben uns dort eine starke Führung. Aus einem breiteren Blickwinkel betrachtet, wird die Expertise von Herrn Sejourne im Bereich natürlicher Wasserstoff in hohem Maße mit der MAX Power-Chapman-Allianz synergetisch sein, was uns unter den börsennotierten Unternehmen eine unübertroffene Vorreiterrolle in Nordamerika verschafft."

Séjournés Hintergrund

Herr Séjourné ist ein bekannter und hoch angesehener Explorationsgeologe aus Quebec, der zunächst als unabhängiger Berater in der Erdölindustrie tätig war, bevor er sich Natural Hydrogen zuwandte. Er war mehrere Jahre lang als Explorationsgeologe bei Gastem Inc. tätig und konzentrierte sich dabei auf Karbonatlagerstätten und Schiefergasvorkommen in Quebec und im Bundesstaat New York.

Herr Séjourné verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Koordinierung oder Teilnahme an industriellen Projekten mit mehreren Auftraggebern und multidisziplinären akademischen oder staatlichen Projekten in einer Vielzahl von geologischen Umgebungen. Neben seiner Tätigkeit als CEO von Enki GeoSolutions ist er auch außerordentlicher Professor am Institut de la recherche scientifique (INRS-ETE, Quebec City) in Quebec.

Video über natürlichen Wasserstoff

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr über natürlichen Wasserstoff zu erfahren:

https://vimeo.com/953002092/d6f8574ba4

MAX Power Unternehmensvideo

Erfahren Sie mehr über MAX Power, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://vimeo.com/960577397/1511a6d016

MAX Power Unternehmenspräsentation

Klicken Sie auf den folgenden Link, um die neue Unternehmenspräsentation von MAX Power anzusehen:

https://maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-Corporate.pdf

Im Namen des Unternehmens:

Rav Mlait, CEO

Max Power Mining Corp.

501 - 3292 Production Way

Burnaby, BC, V5A 4R4, Canada

www.maxpowermining.com

info@maxpowermining.com

Tel: +1-778-655-9266

Investor Relations:

MarketSmart Communications

Tel: +1-877-261-4466

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die sich auf natürlichen Wasserstoff, die Exploration und den Erwerb von Grundstücken mit natürlichem Wasserstoff und den Abschluss einer strategischen Allianz mit Dritten, die Fähigkeit zur Lokalisierung, Entdeckung und/oder Gewinnung von natürlichem Wasserstoff aus dem Untergrund, Kommentare in Bezug auf den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung der Exploration von natürlichem Wasserstoff und die erwartete steigende Nachfrage nach natürlichem Wasserstoff, alle Ergebnisse und Aktualisierungen in Bezug auf ein zukünftiges Bohrprogramm und die Finanzierung dieses Programms sowie zukünftige Pressemitteilungen des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "interpretiert", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "zielt", "suggeriert", "oft", "Ziel", "zukünftig", "wahrscheinlich", "anstehend", "potenziell", "Ziel", "objektiv", "aussichtsreich", "möglicherweise", "vorläufig" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", oder sind solche Aussagen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu dem Zeitpunkt beruhen, an dem die Aussagen gemacht werden, und dass sie eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Infolgedessen kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der CSE ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, zählen Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit Mineralexplorationsbetrieben verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Untersuchungsergebnissen und dem Bohrprogramm, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Der Leser wird dringend gebeten, die Management's Discussion and Analysis des Unternehmens, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+) der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedarplus.ca öffentlich zugänglich ist, zu lesen, um eine umfassendere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu erhalten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76094

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76094&tr=1

